    鄭麗文再稱「台灣人也是中國人」 沈伯洋轟詐騙：為了要中共的資源

    2025/10/30 15:57 記者方瑋立／台北報導
    準國民黨主席鄭麗文近日接受媒體專訪稱「台灣人也是中國人」，民進黨立委沈伯洋今（30）日在立法院受訪直言，「這個是詐騙」。（記者田裕華攝）

    準國民黨主席鄭麗文近日接受媒體專訪，再次宣稱「台灣人也是中國人」，更稱此為未來年輕人趨之若鶩的選項。民進黨立委沈伯洋今（30）日在立法院受訪直言，「這個是詐騙」，所有民調及相關學術研究已指出，自認為「台灣人」的比例絕對是最高的，所以鄭麗文講這句話，不是詐騙就是為了要中國的資源，壓制黨內反對聲音。

    鄭麗文即將在11月1日正式接任國民黨主席，近日接受媒體專訪時聲稱，「我們是台灣人也是中國人」，未來可能是多數年輕人趨之若鶩的選項，會帶來更多的選票。

    對此，沈伯洋今天在立法院受訪直言，「這個是詐騙」，堂堂黨主席做詐騙行為其實不是很好；他強調，所有的民調及相關學術研究皆已指出，「認為自己是台灣人」的比例絕對是最高。

    沈說，所以當鄭麗文講這句話，要嘛是詐騙、要嘛就是為了資源。他提醒，不要忘記鄭上次講這句話時，是國民黨主席選舉，講完之後鋪天蓋地的中國頻道支持鄭麗文。所以當她再講這句話，很有可能就是又要得到中國的支持，壓制他們黨內反對的聲音。

    沈伯洋也呼籲，希望國民黨本土派能夠儘快站出來，讓這些紅統的人不要繼續待在國民黨，他相信這樣的聲音一定是越來越多，鄭麗文這樣的做法，也只會加速他們自己紅統派的衰弱。

