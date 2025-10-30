沈伯洋成中國宣示立場轉變祭品 李明哲籲台宣告「拒絕推進統一」

人權工作者李明哲。（資料照）

中國發布公告立案偵查民進黨立委沈伯洋，曾遭中共關押5年的台灣人權工作者李明哲今天表示，這是中國轉變立場的宣示，和國民黨不再堅持中華民國昭告天下的「祭品」，把台灣人完全當成中華人民共和國公民，徹底把中華民國埋到歷史墳墓深底。他強調，被立案調查的不是沈伯洋個人，而是台灣所有主張，呼籲台灣應該清楚的宣告「拒絕推進統一」的態度。

李明哲指出，從鄭麗文在中國力量介入下當選中國國民黨主席，到中國全國人大常委會表決通過將10月25日設立為「台灣光復紀念日」，這其實表達中國很清晰的立場宣示：中國徹底否定過去國民黨的「一個中國、各自表述」的空間，轉變為只強調「一個中國」、徹底否定國民黨內部有關正視「中華民國」存在的論述，所謂的一個中國，當然是中華人民共和國。

國民黨徹底淪為中國傳聲筒

李明哲表示，中國在改變政策前，一定會讓在台灣內部親中國的勢力先行造勢放話。蕭旭岑日前希望國民黨不要再被「反共的幽靈」限制住，不要競相比賽誰比較反共，就是很清楚的訊息釋放，而蕭旭岑在被任命為國民黨副主席後就去見中國國台辦主任宋濤，表示中國的態度改變已經被現在的國民黨接受，國民黨徹底淪為中國在台灣的傳聲筒。

沈伯洋成中國昭告天下立場轉變「祭品」

李明哲認為，中國重慶公安局發布公告，將立委沈伯洋以涉嫌分裂國家犯罪立案偵查，則是中國轉變立場宣示和國民黨不再堅持中華民國，昭告天下的「祭品」，並正式把轉變清晰的立場，付諸法律執行。把台灣人完全當成中華人民共和國公民，徹底把中華民國埋到歷史墳墓深底。這已經不只是政治立場宣告了，而是不容挑戰的付諸實行。

翁曉玲反對「中共對台法律戰的議題」計畫和陣前倒戈無異

李明哲表示，在台灣，國民黨未來不會再有尊重中華民國存在、親美和中的政策論述，更會強力反對對美國軍購，杯葛台灣任何試圖抵抗中國侵略的力量。國民黨立委翁曉玲在立法院表示對中研院「中共對台法律戰的議題」計畫的反對，更是意圖替中國這一波立場轉變，掃除台灣內部戰情研究，則和陣前倒戈沒有差異。

李明哲籲台灣應清楚宣告「拒絕推進統一」

李明哲強調，被立案偵查的不是沈伯洋個人，而是針對台灣所有主張：台灣前途應該由台灣人民自主選擇的「否定」，這時候，台灣必須清楚對中國以及世界表達，不但拒絕中國侵略，台灣對未來更應該清楚的宣告「拒絕推進統一」的態度。

