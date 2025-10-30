為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    鄭麗文批賴麻煩製造者 民進黨回擊：唱和中共背離台灣共識

    2025/10/30 15:29 記者陳政宇／台北報導
    國民黨主席當選人鄭麗文接受專訪時，批評總統賴清德是「麻煩製造者」，並主張「下架台獨黨綱」。（資料照）

    國民黨主席當選人鄭麗文接受專訪時，批評總統賴清德是「麻煩製造者」，並主張「下架台獨黨綱」。對此，民進黨今（30日）反批，鄭麗文身為最大在野黨主席，用詞幾乎與中國國台辦如出一轍，重複中共論調，背離台灣主權與民主共識。

    民進黨發言人韓瑩指出，民進黨自「台灣前途決議文」以來，一貫主張兩岸互不隸屬、台灣前途由2300萬人決定，從蔡總統的四個堅持，到賴總統提出的和平四大支柱，立場清楚一致。反觀鄭麗文，過去批評九二共識，如今卻選擇擁抱此立場，價值觀早已偏離初衷。

    韓瑩表示，這段時間以來，國民黨為首的在野黨多次遭美國與國際警告，削弱台灣防衛自主，向國際釋出錯誤訊息，形同在玩危險遊戲。鄭麗文過去稱共軍擾台是在維持治安，如今又把「共軍不擾台」當作談判條件，前後態度反覆、立場錯亂。

    韓瑩並強調，和平必須建立在實力與團結上，不是靠妥協或幻想換來的。當國民黨主席不斷重唱中國說法、背離國際主流，才是真正讓台灣陷入風險的麻煩製造者。

