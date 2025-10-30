前新北市議員張瑞山告別式 總統賴清德親到場致意

前新北市議員張瑞山30日舉行告別式，總統賴清德到場致意。（民進黨新北市黨部提供）

前新北市議員張瑞山日前過世，30日於板橋殯儀館舉行告別式，總統賴清德、行政院前院長蘇貞昌、新北市長侯友宜、市議會議長蔣根煌、民進黨秘書長徐國勇、副秘書長何博文、立委蘇巧慧、吳秉叡、張宏陸及台北市黨部主委張茂楠等人皆親臨靈前表達深切哀思。

告別式由蘇貞昌擔任主祭官，徐國勇、何博文、蘇巧慧、台北市黨部主委張茂楠等人為張瑞山靈柩覆蓋民進黨黨旗，象徵一生奉獻民主、堅守信念的精神傳承，隨後由徐國勇代表賴清德頒贈民進黨表揚狀，表彰張瑞山長年推動地方建設、為民服務的貢獻，整場告別式莊嚴肅靜，共同追思這民主奮鬥不懈的前輩。

張瑞山出身於嘉義縣大埔鄉，早年因家鄉興建曾文水庫而被迫離鄉背井，北上奮鬥，憑著勤懇與毅力在中和打下事業與家庭的基礎，育有二子一女，為人重情重義，照顧親友無微不至。

張瑞山長年深耕中和地區，歷任中和市民代表、台北縣議員及新北市議員，政壇生涯超過30年，同時熱心同鄉事務，曾任中和嘉義同鄉會理事長，積極回饋故鄉，捐助母校大埔國小並獲頒「傑出校友」，其後擔任台灣區水管工程公會理事長，以誠信與公道聞名，深受業界與公會同仁推崇。

張瑞山無論在家庭、地方或議事殿堂，都全心投入、服務地方，深獲市民信賴，2018年將公職順利交棒給女兒張維倩，但仍退而不休，在幕後擔任顧問，協助傳承服務精神。

前新北市議員張瑞山30日舉行告別式，總統賴清德（左二）與前行政院長蘇貞昌（左一）到場致意。（民進黨新北市黨部提供）

民進黨秘書長徐國勇代表黨主席賴清德頒贈民進黨表揚狀，表彰張瑞山長年推動地方建設、為民服務的貢獻。（民進黨新北市黨部提供）

民進黨為張瑞山靈柩覆蓋民進黨黨旗，象徵一生奉獻民主、堅守信念的精神傳承。（民進黨新北市黨部提供）

