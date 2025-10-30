為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    民進黨正國會挺林岱樺 綠營人士：防脫黨衝擊高雄選情

    2025/10/30 15:29 記者陳政宇／台北報導
    民進黨立委林岱樺。（記者田裕華攝）

    民進黨立委林岱樺。（記者田裕華攝）

    外交部長林佳龍等民進黨正國會要角，公開支持立委林岱樺角逐下屆高雄市長，引發議論。對此，派系人士說明，既然林岱樺有參加初選資格，正國會就沒有理由不相挺；另名綠營人士解讀，正國會應是避免林脫黨參選，穩定2026選情是最大目的。

    林岱樺涉詐助理費遭起訴，民進黨廉政會曾3度開會討論，但因沒有確切證據而未做出結論。案發後，正國會今年二月也發聲明說，相信並支持林岱樺捍衛自身清白，相信司法調查程序應恪遵職守，以事實為依據、以法律為準繩，確保社會大眾對司法體系的信任，也呼籲社會各界，應理性看待此案，減少社會不必要的紛擾。

    隨著2026黨內初選白熱化，立委賴瑞隆、邱議瑩、許智傑及林岱樺皆表態競逐高雄市長提名。昨天以林佳龍為首，包括立委黃秀芳、陳秀寳、王義川、新北市議員卓冠廷及陳乃瑜等正國會成員，在臉書撰文力挺林岱樺，並宣傳她11月1日舉辦的岡山造勢活動。

    正國會人士向本報說明，這時間點表態的原因很單純，主要是配合林岱樺舉辦大型造勢活動，幫忙宣傳是很合情合理的，因為正國會從頭到尾就是挺林，讓她藉此機會公開說明案情，由市民公評。

    對於外界質疑林岱樺的參選資格？該人士表示，既然黨內未做出任何處分，林就有資格參選，正國會也沒有理由不挺她，不應該因為網路形象或議題立場而被剝奪資格。

    此外，一名綠營人士也評估，從政黨角度來看，高雄市長選舉的最大隱憂是「有人脫黨參選」，而林岱樺在官司纏身後，民調從原本的一枝獨秀跌至第二、三名，研判初選勝出的機率不高；若現在連正國會都提前拋棄，最後恐給予林脫黨參選的理由，更加衝擊高雄選情。

    綠營人士認為，正國會之所以公開支持，是為了讓林岱樺不要心生怨懟，如此才能勸導她尊重初選結果、願賭服輸，穩定2026選情才是最大目的。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖 圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播