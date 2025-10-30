民進黨正國會挺林岱樺 綠營人士：防脫黨衝擊高雄選情

民進黨立委林岱樺。（記者田裕華攝）

外交部長林佳龍等民進黨正國會要角，公開支持立委林岱樺角逐下屆高雄市長，引發議論。對此，派系人士說明，既然林岱樺有參加初選資格，正國會就沒有理由不相挺；另名綠營人士解讀，正國會應是避免林脫黨參選，穩定2026選情是最大目的。

林岱樺涉詐助理費遭起訴，民進黨廉政會曾3度開會討論，但因沒有確切證據而未做出結論。案發後，正國會今年二月也發聲明說，相信並支持林岱樺捍衛自身清白，相信司法調查程序應恪遵職守，以事實為依據、以法律為準繩，確保社會大眾對司法體系的信任，也呼籲社會各界，應理性看待此案，減少社會不必要的紛擾。

隨著2026黨內初選白熱化，立委賴瑞隆、邱議瑩、許智傑及林岱樺皆表態競逐高雄市長提名。昨天以林佳龍為首，包括立委黃秀芳、陳秀寳、王義川、新北市議員卓冠廷及陳乃瑜等正國會成員，在臉書撰文力挺林岱樺，並宣傳她11月1日舉辦的岡山造勢活動。

正國會人士向本報說明，這時間點表態的原因很單純，主要是配合林岱樺舉辦大型造勢活動，幫忙宣傳是很合情合理的，因為正國會從頭到尾就是挺林，讓她藉此機會公開說明案情，由市民公評。

對於外界質疑林岱樺的參選資格？該人士表示，既然黨內未做出任何處分，林就有資格參選，正國會也沒有理由不挺她，不應該因為網路形象或議題立場而被剝奪資格。

此外，一名綠營人士也評估，從政黨角度來看，高雄市長選舉的最大隱憂是「有人脫黨參選」，而林岱樺在官司纏身後，民調從原本的一枝獨秀跌至第二、三名，研判初選勝出的機率不高；若現在連正國會都提前拋棄，最後恐給予林脫黨參選的理由，更加衝擊高雄選情。

綠營人士認為，正國會之所以公開支持，是為了讓林岱樺不要心生怨懟，如此才能勸導她尊重初選結果、願賭服輸，穩定2026選情才是最大目的。

