為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    邱議瑩批「蓮霧說」尖酸 柯志恩反嗆：誰比較刻薄自有公道

    2025/10/30 15:10 記者黃佳琳／高雄報導
    國民黨立委柯志恩反擊民進黨立委邱議瑩，指誰比較刻薄民眾自有公道。（記者黃佳琳攝）

    國民黨立委柯志恩反擊民進黨立委邱議瑩，指誰比較刻薄民眾自有公道。（記者黃佳琳攝）

    有意角逐高雄市長的國民黨立委柯志恩，日前在網路節目受訪時，狂酸民進黨選情不樂觀，開玩笑說：「現在派西瓜不會贏我了，可能要換蓮霧」，引來民進黨立委邱議瑩不滿，她請柯收起尖酸刻薄的嘴臉，別輕忽選民智慧；柯今回應，她和邱議瑩相比，誰比較尖酸刻薄，民眾自有公道。

    柯志恩直指，高雄是綠到出汁的地方，綠營基本盤從4成起跳，國民黨沒有樂觀的本錢，不過自己兌現3年前的承諾，落選後蹲點高雄、住在高雄，現在走到任何地方，民眾期待打弊的聲音比過去多太多，她將想辦法突破民進黨的鐵票，強調「如果派西瓜就會贏，現在就不用拚成如此」、「現在派西瓜不會贏我了，可能要換蓮霧！」

    邱議瑩今（30）日表示，民進黨從未以「派西瓜、派蓮霧」的心態面對高雄市長選戰，一直以最嚴謹的態度看待每一位對手。柯志恩是可敬的對手，自己向來嚴謹迎戰，但請她收起尖酸刻薄的嘴臉，不要輕忽選民的判斷與智慧，更不需言語嘲諷、貶低高雄。

    柯志恩也反擊，指過去民進黨內部也有人說「南部只要派顆西瓜都會贏」，這句話大家都耳熟能詳，臉書上也有人引用這種說法，自己只是引述這樣的比喻，提醒他們現在的焦慮；現在情勢不同了，也許「西瓜」贏不了，可能要「派個禮物」才行，這只是訪談中的一種說法，不必過度解讀，誰比較尖酸刻薄，民眾自己看就知道。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖 圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播