北市捷運聯開宅政策可望轉彎 議員籲出售給都發局做社宅

台北市捷運局有意出售捷運聯開宅，上會期提案修正相關條例，不過被跨黨派議員反對。今（30日）捷運局將相關辦法修正並於議會交通委員會報告，為兼顧年輕族群租屋權益，2房以下房型暫保留出租，且出售均需經過議會同意。跨黨派多位議員認為，捷運局有自償財源需求，市府也有興建社宅需求，聯開宅不應該在市場上賣，可以賣給都市發展局。捷運局長鄭德發說，還是要考量市府能負擔的債務數字，市府內部會再做討論。

前台北市長柯文哲將聯開宅轉作社會住宅使用，因地段精華、租金偏高，超過社宅要照顧的族群所能負擔，市府再以住宅基金墊付補助給捷運局的土開基金，被審計處糾正；副市長李四川也說，聯開宅當社宅有適法性問題。

捷運局今報告，台北市今、明兩年預定分回兩處簽約基地，共計272戶的聯開宅；依據大眾捷運法，土地開發基金依預算法屬營業基金，除了負有政策性任務者外，應以追求最佳盈餘為目標，且依中央核定的捷運建設計畫，土地開發效益為挹注捷運系統建設所需財源之一，自償財源方面，共計1580億餘元。

捷運局說，目前聯開宅租金收益未達借貸利率，已不敷償還借款利息，勢必造成財務負擔，因此需要針對聯開宅現有租售策略調整以免債留子孫；後續處理原則，除尊重議會監督權，出售需經同意外，為兼顧年輕族群租屋需求，2房以下住宅暫保留出租，並保障現有承租戶權益，租約期滿後始得出售；此外，也檢討租金訂定原則，回歸市場機制。

國民黨議員汪志冰說，公益性質政策易放難收，現在聯開宅出租就是無法償還利息，如果不立即處理債務只會越滾越大，這是政府的任，支持市府調整聯開宅政策。

國民黨議員陳炳甫說，聯開宅地段精華，本來就不應該當社宅，應該處分掉，但如果分回的是商辦部分，市府可以考量未來增值空間而保留。

民眾黨議員張志豪指出，雖然社宅不是捷運局主管，但市府一體，這是部分取捨問題，就算所有聯開宅都出售，又能解決多少債務問題呢？莫忘世上苦人多，什麼都要以利計算，是不是社福都不要做了？

民進黨議員簡舒培說，當時柯文哲把聯開宅賦予社宅任務被審計部糾正，要捷運局來負責這業務確實很奇怪，但市府是一體的，既然市府有社宅需求，捷運局又有自償財源需求，不如就賣給都發局，可以兩全。

交委會召集人游淑慧也說，現在收回也是給物業公司管理，為何不乾脆給都發局管理，這個應該要跨局處來討論。國民黨議員徐弘庭認為，可以考慮出售，或是以設定地上權方式給都發局，這樣不只滿足聯合開發的自償概念，因聯開宅沒有流通到市場，也不會被詬病炒房，且市府留下資產，還可展望未來上漲可能。

游淑慧裁示，委員會希望就此方向下個附帶決議，請捷運局草擬文字，之後再送進委員會討論。

鄭德發受訪表示，還是要看市府評估能夠負擔的債務數字來考量，議員的建議市府內部都會來討論。

