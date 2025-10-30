為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    旅宿業明年開放中階移工 勞動部：含括相關附屬餐廳

    2025/10/30 14:30 記者鍾麗華／台北報導
    行政院會今天拍板「跨國勞動力精進方案」，預計2026年第一季正式上路。（行政院提供）

    行政院會今天拍板「跨國勞動力精進方案」，預計2026年第一季正式上路。（行政院提供）

    行政院會今天拍板「跨國勞動力精進方案」，預計最快於2026年第一季正式上路。對於開放旅宿業中階移工，含括房務、清潔、訂房及旅宿業所，對於是否開放餐廳的部分？勞動部長洪申翰今天在行政院會後記者會表示，在旅宿業的相關附屬工作場所，包括餐廳也可用中階技術人力。此外，勞動部將設跨國勞動力延攬中心，首個海外據點將落腳菲律賓。

    「跨國勞動力精進方案」規劃4大方案，包括「製造業加薪本國勞工增加移工名額」、「放寬外國技術人力留用上限」、「旅宿業及商港碼頭業引進外國技術人力」、「強化政府效能」。

    勞動部解釋，製造業雇主為全時工作的本勞加薪，每加薪一位本勞就在3K5級制核配名額外多一位移工名額，最高不得超過其勞保投保人數10％，且採此方案雇主，其所聘僱移工名額最高上限，由原本的勞保投保人數40％提升至45％。

    此外，符合轉任技術人力條件的資深移工，雇主得申請全數留用，核配上限由25％放寬至100％，但移工、外國技術人力及外國專業人才，合計仍不得超過總員工50％；勞動部明年也將成立跨國勞動力延攬中心及布局海外據點，洪申翰表示，首站的海外延攬中心將會是菲律賓。

    至於旅宿業及商港碼頭業引進外國技術人力，洪申翰表示，前提是要先幫本勞加薪才能增聘1位，至於薪資門檻會參考行業別客觀的一些統計的薪資數據、不影響國人的薪資條件，接下來會再去跟相關的目的事業主管機關做討論。

    部分旅宿業已引進外籍實習生來台工作，是否銜接留才久用方案？洪申翰說明，接下來會跟目的事業主管機關討論相關的勞動權益，希望能符合一定規範要求，此外，外籍生及僑外生在台灣也已經待一段時間，對工作場所也有一定熟悉，也熟悉台灣文化及語言，當然會希望能夠銜接至外國技術留才久用方案，不過要留用的前提還是要先符合薪資門檻、語言能力及技能資格門檻。

