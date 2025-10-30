反制中國長臂管轄、跨境鎮壓 范雲：台灣應比照英美加國會立法

中國企圖透過「長臂管轄/跨境鎮壓」恫嚇台灣社會，民進黨立委范雲30日質詢時要求相關部會跨部門研議，比照英、美、加推出完善法制，及各項應處措施。（范雲辦公室提供）

中國重慶公安局片面宣稱對我國立委沈伯洋「立案偵查」引發各界關切，立法院外交及國防委員會今（30）日就中國「長臂管轄/跨境鎮壓」邀請相關部會專報，民進黨立委范雲質詢時強調，中共對台灣公職人員與公民團體的跨境鎮壓行動愈趨頻繁，已對我國國安、人身安全與公民社會構成嚴重威脅，呼籲政府應比照英、美、加等民主國家，建立明確定義、通報機制與跨國互助機制，保障國人安全。

范雲表示，跨境鎮壓並非單一事件。從副總統蕭美琴、立委沈伯洋，到推動民防教育的公民團體「黑熊學院」，中共手段已從針對政治人物，擴大到軍公教與公民社會，嚴重威脅國人的言論自由、工作權與人身安全。

她指出，今年7月受邀至美國國會「跨國鎮壓政策法案」（Transnational Repression Policy Act）聽證會作證，美國國會跨黨派議員已提出修法草案；加拿大國會已通過「反外國干預法」，將外國勢力的恐嚇與干預行為入罪化；英國國會則完成調查報告，要求政府建立明確定義、受害者通報機制、數據蒐集與跨國互助體系。

范雲指出，「自由之家」研究顯示，過去10年全球共發生1219起跨國鎮壓事件，其中22%由中國發動，為全球最大跨境鎮壓國。研究也建議安全政策3項最佳做法：「承認威脅、提升執法認知、提供主動保護」。她認為，政府必須主動採取行動保護國人。

對此，陸委會副主委沈有忠表示認同，並回應若國會能跨黨派共同譴責中共行為，將能夠達到對內團結及對外的嚇阻。

外交部長林佳龍也承諾，將於1個月內向外交國防委員會提出書面報告，與陸委會、國安局跨部會研議受害者通報機制、國人旅遊警示名單，以及「建立跨國互助機制」等積極措施，法務部次長黃世杰也承諾完善反制跨境鎮壓法制。

