為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    台南版黃仁勳登場質詢驚艷四座 網：這也太像了吧！

    2025/10/30 14:14 記者蔡文居／台南報導
    南市議員黃肇輝AI版的白髮造型畫面，驚艷四座。（黃肇輝提供）

    南市議員黃肇輝AI版的白髮造型畫面，驚艷四座。（黃肇輝提供）

    台南市議會今天進行市政總質詢，被同仁戲稱是「台南黃仁勳」的民進黨籍台南市議員黃肇輝，特別以「輝達執行長黃仁勳」造型登場，聚焦目前最熱門的AI議題，要求南市在智慧城市的推動上要再加快腳步。

    黃肇輝今天以「輝達執行長黃仁勳」造型登場質詢，加上秀出AI版的白髮造型畫面，驚艷四座， 與會官員及議員，都覺得很像。網友也紛紛評論說，「這也太像了吧！」、「兄弟照」、「我們台南也有兆元男的孿生兄弟」、「AI教父 vs AI議員」。

    南市副議長林志展說，自從黃仁勳成為家喻戶曉的人物後，就聽到很多人說黃肇輝神似黃仁勳，甚至戲稱他是「台南的黃仁勳」。

    市議員蔡育輝說，黃肇輝看起來確實有點像黃仁勳，過去就有當面跟他說過「你長得很像黃仁勳」。

    對於神似黃仁勳一事，黃肇輝說，確實常有選民跟他說長得很像黃仁勳，他自己是覺得還好。不過，黃仁勳一樣是出身自台南，被說長得很像黃仁勳，身為台南人，他也感到與有榮焉。

    黃肇輝表示，今天在議會總質詢時，他特別以「輝達執行長黃仁勳」的造型登場，不只是為了吸睛，更是想提醒市府，台南在智慧城市的推動真的太慢了！

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖 圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播