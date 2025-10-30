台南版黃仁勳登場質詢驚艷四座 網：這也太像了吧！

南市議員黃肇輝AI版的白髮造型畫面，驚艷四座。（黃肇輝提供）

台南市議會今天進行市政總質詢，被同仁戲稱是「台南黃仁勳」的民進黨籍台南市議員黃肇輝，特別以「輝達執行長黃仁勳」造型登場，聚焦目前最熱門的AI議題，要求南市在智慧城市的推動上要再加快腳步。

黃肇輝今天以「輝達執行長黃仁勳」造型登場質詢，加上秀出AI版的白髮造型畫面，驚艷四座， 與會官員及議員，都覺得很像。網友也紛紛評論說，「這也太像了吧！」、「兄弟照」、「我們台南也有兆元男的孿生兄弟」、「AI教父 vs AI議員」。

請繼續往下閱讀...

南市副議長林志展說，自從黃仁勳成為家喻戶曉的人物後，就聽到很多人說黃肇輝神似黃仁勳，甚至戲稱他是「台南的黃仁勳」。

市議員蔡育輝說，黃肇輝看起來確實有點像黃仁勳，過去就有當面跟他說過「你長得很像黃仁勳」。

對於神似黃仁勳一事，黃肇輝說，確實常有選民跟他說長得很像黃仁勳，他自己是覺得還好。不過，黃仁勳一樣是出身自台南，被說長得很像黃仁勳，身為台南人，他也感到與有榮焉。

黃肇輝表示，今天在議會總質詢時，他特別以「輝達執行長黃仁勳」的造型登場，不只是為了吸睛，更是想提醒市府，台南在智慧城市的推動真的太慢了！

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法