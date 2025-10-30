爆黃國昌翻臉民進黨因討厭「他」！ 詹凌瑀曝黃因一件事開始扭曲

民眾黨主席黃國昌。（資料照）

民眾黨主席黃國昌養狗仔爭議持續延燒。前時代力量黨員、長期近距離觀察黃國昌的媒體人詹凌瑀，今日上媒體人周玉蔻電台節目《新聞放鞭炮》，大談她所認識的黃國昌。面對周玉蔻提問，到底黃國昌是跟民進黨的誰不好，導致最後和民進黨翻臉？詹凌瑀坦言，黃國昌「超級討厭」民進黨立院黨團總召柯建銘。她也表示，她和以前時力的朋友討論黃國昌何時開始改變？就是從2017年黃的罷免案開始。

周玉蔻今日在節目中表示，黃國昌是前總統蔡英文想辦法拱上來的，到底跟民進黨裡面的誰不好，導致和民進黨鬧翻？詹凌瑀直言，就是柯建銘。「他超級討厭柯建銘」，詹凌瑀指出，黃國昌超級討厭柯建銘，在立院看到他就覺得噁心、想吐，私下也會跟他們這樣講。

請繼續往下閱讀...

節目也談到黃國昌到底從什麼時候開始「變了」？詹凌瑀也提到，2017年罷免案有嚇到黃國昌，他從沒想過自己會被罷免。詹凌瑀說，前幾天有以前時代力量的朋友問她，黃怎麼現在變得那麼獐頭鼠目、毫無禮義廉恥，到底是什麼時候變成這樣？而他們討論的結果，就是從罷免那次開始。

詹凌瑀表示，黃國昌自己2017年的罷免案改變了他，他一開始覺得自己不會被罷免，拒絕幫忙。後來民進黨發現黃真的危險，因此動員去幫他，黃也不敢再拒絕，最後還是柯建銘堅持設下的門檻救了他。最好笑的是，當天還有記者指出，若根據黃國昌自己提出的新門檻，黃的罷免案就通過了，並問黃要不要下台？「那天他超級生氣的」。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法