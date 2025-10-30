臉書稱機場可「拒檢非洲豬瘟」！藍綠立委怒：公然挑戰公權力

國民黨立委王育敏。（王育敏辦公室提供）

台中梧棲出現非洲豬瘟確診豬隻，各界關注病毒來源，但國民黨立委王育敏發現，社群平台卻有人公然分享在機場「拒檢」的經驗，還鼓勵其他民眾不用當「冤大頭」。防檢署坦言，現行法規確實缺乏強制依據，王育敏要求立即檢討制度缺口，補足法源授權，建立「不得拒檢」的強制機制。

為防範違禁品被入境旅客挾帶來台，機場入境設有農業部防檢署的手檢台與關務署的海關等關卡。王育敏指出，今年6月有網友在臉書發炫耀文稱，從馬來西亞返台，在「桃園機場豬瘟檢查拒檢成功」，並詳述「直接跟協勤保全表明拒絕豬瘟檢查，協勤保全就直接讓我走旁邊出去，一點刁難都沒有」等細節。

王育敏也提到，相關貼文內更鼓勵其他民眾從疫區返台不用當「冤大頭」、排隊檢查手提行李，其中也引述徐榮彬在2024年12月受訪的新聞稱非洲豬瘟手提行李檢查站（手檢站）「沒有強制，旅客可以拒絕」，怒批這是台灣非洲豬瘟防疫的「最大漏洞」，詢問相關檢查是否缺乏法源與強制力？

農業部防檢署長杜麗華回應，行李、手提行李都要經過海關檢查，若查出豬肉等違禁品，一次就開罰20萬元，為協助民眾確認是否攜帶有疑義或含有豬肉的產品，防檢署設置手檢區協助檢查，且如果旅客在手檢區檢查時棄置違禁品，並不會因此受罰，本來的用意是雙重確認。

杜麗華坦言，若遇旅客拒絕經過手檢區檢查的情況，雖會進行行政勸導，但若旅客執意要不經檢查、直接通過，防檢署會通知海關相關情況，並沒有強制依據，且目前手檢區由保全進行檢查，若要修法列入正式檢查作為，需要雇用正式人力，但現在完全沒有多餘人力。

對於相關檢驗措施，王育敏認為，手檢站沒有公權力可以要求100%要經過檢查、把包包打開，必須靠後面的檢疫犬或通知海關檢查，顯見是邊境檢疫的漏洞，防檢署應把漏洞補起來，補足法源授權，建立「不得拒檢」的強制機制，才能徹底緊鎖國門，否則遇到挑戰公權力的人就沒轍。

民進黨立委劉建國也認為，根據今年最新檢疫統計，民眾自國外攜入肉製品，中國陽性比例達13.1%，對台灣堪稱「生化攻擊」，而社群平台相關內容形同公然挑戰公權力，不只炫耀拒檢，還有沒有法律強制力「教」國人拒絕落實檢查，防檢署的態度「太軟了」。

