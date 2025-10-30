宗教統戰變「戀愛巴士」？ 陸委會曝中共邀台年輕人姻緣配對

陸委會副主委沈有忠30日答詢時示警，中國在宗教交流過程中，竟出現邀請台灣年輕人「姻緣配對」，可能企圖透過「心靈融合」等方式遂行對台人員統戰。（圖取自國會頻道）

中國對台統戰手段不斷變種進化，陸委會副主委沈有忠今（30）日在立法院答詢時指出，陸委會近期關注到中國統戰除宗教交流外，也擴張到文旅觀光產業鏈，甚至在過程中邀請年輕人去「姻緣配對」，透過「心靈融合」進行人員統戰，陸委會會持續密切關注。

民進黨立委陳俊宇質詢指出，中共滲透我國宗教已行之有年，民間研究團體指出去年約有1.6萬人赴中參與宗教交流活動，半數在福建省舉行，陸委會也認為隱藏黑數不只如此，中國還有其他什麼特徵或手法？

沈有忠回應，宗教統戰確實是陸委會不斷提醒國人應該注意的情況，政府的立場是尊重並鼓勵任何健康有序交流。以宗教交流而言，若雙方是針對宗教教義的研析，或者是針對儀軌的交流，政府基本上都是非常的鼓勵，而且會主動給予協助。

不過，沈有忠說，比較遺憾的是，往往中方會在宗教交流時放進統戰元素，譬如特別強調所謂「兩岸同屬一中」，把媽祖形容為所謂的「中國神」等方式，甚至不斷渲染到中國宗教交流就是「回家」、兩岸同根同源等輿論和敘述，彷彿要進行輿論的洗腦。

此外，沈有忠也揭露，陸委會近期還關注到宗教交流以外，中方甚至開始擴張產業鏈，如在重要宗教景點推出文旅觀光的套裝行程，期間夾雜宣傳「中國好棒棒」或者「紅色產業供應鏈」等敘事。

不僅如此，沈有忠直指，中國會在宗教交流過程中，邀請台灣我們的年輕人去，嘗試進行「姻緣配對」，可能欲透過「心靈融合」等方式進行人員統戰，陸委會會持續密注。

陳俊宇追問，中國國家宗教事務局上月公布「宗教教職人員網路行為規範 」，也聲稱納管台灣宗教教職人員，是否也隱含「長臂管轄」企圖？他提醒，台灣民間信仰文化盛行，政府在處理尺度上應小心拿捏，在合理適度情況下，同時能夠防範中共「假交流真統戰」的目的，持續精進相關審核機制。

沈有忠回應，陸委會已注意中國該規範，第2條提到宗教網路行為要接受中國政府、社會監管，這已非常誇張，甚至在第9條提及「不能進行民族分裂」，所以陸委會提醒國人，在宗教交流過程中，應該還是要注意人身安全，避免涉入人身風險。

針對反制部分，沈有忠指出，我方會提醒中方，倘若利用宗教交流遂行統戰，未來他們到台灣進行宗教交流，我們也會有相對應的一些管理作為，比如來訪團體成員有涉及台辦等統戰系統，而非宗教人員，就會予以提醒不應有此情況出現。

