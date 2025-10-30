為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    北市里長自強活動費用補助 藍議員提案調升至1萬

    2025/10/30 14:03 記者孫唯容／台北報導
    台北市議員林杏兒今（30）日在民政委員會提案，調升里長自強活動費用補助，從現行6000元提高到10000元，以符合現行國內消費及物價水準。（記者孫唯容攝）

    台北市議員林杏兒今（30）日在民政委員會提案，調升里長自強活動費用補助，從現行6000元提高到10000元，以符合現行國內消費及物價水準。（記者孫唯容攝）

    台北市議員林杏兒今（30）日在民政委員會提案，調升里長自強活動費用補助，從現行6000元提高到10000元，以符合現行國內消費及物價水準。民政局長陳永德承諾會親自跟市長蔣萬安報告，並表示上任後都有逐步針對里長福利做調整。該案經民政委為會審議通過，後續大會三讀後將送北市府。

    林杏兒表示，台北市里長自強活動費用補助從1999年起，迄今25年從未調整過，一直維持每個里一年6000元的狀況，目前全台消費水平上漲，甚至出現住宿兩晚10幾萬的特殊案例，但是整體消費旅遊確實有上漲的情況，

    林杏兒也指出，現階段一日遊多為1800元起跳，現在二日遊都一定會要6000元為基準，甚至有到8000元，還不一定能夠住宿，原本的金額應該幅度上的調整成1萬元，才能夠鼓勵里長舉辦。

    林杏兒說明，以目前台北市現有456里來計算，里長每年自強活動補助上調4000元，市府每年增加180餘萬元預算，且里長之間的聯誼也很重要，這筆金額對市府的預算應該能夠負擔。

    陳永德表示，自己上任3年內，所有里長的福利措施每年都有做增加，包括鄰里基礎建設經費、鄰長交通補助費、睦鄰互助活動補助費等，剩下一項就是林杏兒議員的提案。陳永德也打趣表示，「自己也會打算盤」，其實6000元變到1萬元也是他的目標，看起來多4千元，但是整體乘以456里，一年才多180幾萬。他承諾會向市長報告，希望他成全，不然他對鄰里也沒辦法交代，財源的部分沒有問題。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖 圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播