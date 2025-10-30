為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    中國祭全球通緝令？ 沈伯洋：引渡危險不只發生在我身上

    2025/10/30 13:35 記者陳政宇／台北報導
    民進黨立委沈伯洋今日示警，中國引渡已行之有年，這危險不只發生在他身上，而是危及一般台灣人。（記者田裕華攝）

    民進黨立委沈伯洋今日示警，中國引渡已行之有年，這危險不只發生在他身上，而是危及一般台灣人。（記者田裕華攝）

    中國重慶市公安局宣布對民進黨立委沈伯洋立案偵查，外交部憂心中共施壓其他國家，將台灣人引渡至中國受審的可能性。對此，沈伯洋今（30）日示警，中國引渡已行之有年，這個危險不只發生在他身上，而是危及一般台灣人。

    外交部透過書面報告說明，中國是國際間施行跨境鎮壓的主要國家之一，其「懲獨22條」更違反法理及國際法規範界線，除「缺席審判」，還可能透過「國際刑警組織」對我國人或外國公民，發布「紅色通報」進行全球通緝並要求引渡服刑。陸委會也指出，研判未來可能將懲獨名單通報國際刑警組織，發布紅色通報進行全球協緝，以限制相關人員的出訪及旅行。

    沈伯洋今受訪表示，中國引渡相關行之有年，有滿多國家在中國要求下，不一定是政治犯，有些可能是詐欺或洗錢等，中國在世界各國都是用金融犯罪、洗錢犯罪等理由，很容易引渡自己想要的人，這發生過很多次，當然是個問題。

    對於自身案件，沈伯洋提醒，民眾要注重的並非自己的案例，而是大家可以去想像，中國現在可以針對國會議員，接下來會否針對軍公教人員、檢察官或法官？或是對一般人民這樣做？「這個危險並不是發生在我身上而已，而是會發生在台灣人身上。」

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖 圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播