中國祭全球通緝令？ 沈伯洋：引渡危險不只發生在我身上

中國重慶市公安局宣布對民進黨立委沈伯洋立案偵查，外交部憂心中共施壓其他國家，將台灣人引渡至中國受審的可能性。對此，沈伯洋今（30）日示警，中國引渡已行之有年，這個危險不只發生在他身上，而是危及一般台灣人。

外交部透過書面報告說明，中國是國際間施行跨境鎮壓的主要國家之一，其「懲獨22條」更違反法理及國際法規範界線，除「缺席審判」，還可能透過「國際刑警組織」對我國人或外國公民，發布「紅色通報」進行全球通緝並要求引渡服刑。陸委會也指出，研判未來可能將懲獨名單通報國際刑警組織，發布紅色通報進行全球協緝，以限制相關人員的出訪及旅行。

沈伯洋今受訪表示，中國引渡相關行之有年，有滿多國家在中國要求下，不一定是政治犯，有些可能是詐欺或洗錢等，中國在世界各國都是用金融犯罪、洗錢犯罪等理由，很容易引渡自己想要的人，這發生過很多次，當然是個問題。

對於自身案件，沈伯洋提醒，民眾要注重的並非自己的案例，而是大家可以去想像，中國現在可以針對國會議員，接下來會否針對軍公教人員、檢察官或法官？或是對一般人民這樣做？「這個危險並不是發生在我身上而已，而是會發生在台灣人身上。」

