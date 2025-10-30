為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    外媒稱我考慮召回美大使 林佳龍：台美管道暢通、未啟動任何調整

    2025/10/30 13:38 記者方瑋立／台北報導
    外交部長林佳龍30日在立院答詢時重申，台灣與美國政府之間溝通管道暢通，並沒有啟動任何調整駐美代表的程序，沒有要召回俞大㵢。（圖取自國會頻道）

    外交部長林佳龍30日在立院答詢時重申，台灣與美國政府之間溝通管道暢通，並沒有啟動任何調整駐美代表的程序，沒有要召回俞大㵢。（圖取自國會頻道）

    川習會今天在韓國登場，各界關心台美關係發展。外交部長林佳龍今（30）日在答詢時重申，台灣與美國政府之間溝通管道暢通，並沒有啟動任何調整駐美代表的程序，沒有要召回俞大㵢。

    立法院外交及國防委員會今天邀請外交部、經濟部、陸委會報告「我國參與2025年度『亞太經濟合作（APEC）經濟領袖會議』的任務及目標」，及邀請國安局、外交部、陸委會、法務部、法務部調查局報告「中共對台進行長臂管轄、跨境鎮壓及我國相關應處」，並備質詢。

    國民黨立委徐巧芯關切，美國有線電視新聞網（CNN）引述消息人士報導，台灣正積極重新評估如何讓美國站在自己一方，其中方案之一是考慮召回駐美代表俞大㵢，改派有政治經驗的外交官。

    今年9月已有類似人事調動傳聞，今年10月11日林佳龍也曾向媒體回應「外界傳言有誤」，駐美人事安排當時並未啟動。他今天答詢時重申，駐美人事並沒有啟動任何要調整的程序，目前美處的功能發揮得很好，目前沒有要召回駐美代表俞大㵢。

    林佳龍強調，針對最近這幾件包括APEC或川習會等，台美政府之間的溝通管道很暢通，而且也很順利在進行。

