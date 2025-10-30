為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    正國會除名仍要選！邱建富拚民進黨彰化縣長提名 競辦今揭牌

    2025/10/30 13:35 記者張聰秋／彰化報導
    邱建富坦言，他雖然沒有公職，也已11年沒參選，但強調自己始終沒有離開基層，民調表現仍相當具競爭力，有信心在民調中勝出。（記者張聰秋攝）

    邱建富坦言，他雖然沒有公職，也已11年沒參選，但強調自己始終沒有離開基層，民調表現仍相當具競爭力，有信心在民調中勝出。（記者張聰秋攝）

    民進黨有4人表態爭取2026彰化縣長選舉提名，黨中央預計今年12月底前決定人選；這4人當中，被正國會除名的前彰化市長邱建富今天（30日）率先在彰化市揭牌成立競選辦公室，他強調，這次已無退讓空間，「我在各項民調中皆名列前茅，沒有理由不戰到最後一刻！」

    競選辦公室就在彰化火車站附近中正路二段120號「永大旅社」1樓，大批支持者到場，縣議員李俊諭、李成濟等人也現身會場相挺。邱建富致詞時表示，自己為了縣長選戰已準備12年，「這幾年大小選戰我不分派系，全力輔選每一位黨內同志，對得起民進黨，也對得起彰化鄉親的期待。」他強調，這次已無退讓空間，「我在各項民調中皆名列前茅，沒有理由不戰到最後一刻！」他全力以赴爭取最後的勝利，也會服從結果，前提初選必須公平公正。

    記者問及有媒體報導4人中比較有贏面被點名的是立委黃秀芳、陳素月，對此，邱建富也坦言她們兩人都是現職立委，而他目前沒有公職，也11年沒選舉了，不過，他強調，自己每一天都沒有離開基層，民調目前也相當具競爭力，他有信心在民調贏得勝利。

    邱建富說，在沒有職位也無行政資源下，他自己製作看板，全縣高掛66塊看板，最近再新增了800塊宣傳布條，再加上電子看板的曝光，在宣傳戰略上空戰與陸戰並行，眼前重點則放在民調，希望能在民調上勝出。他相信自己的優勢是民意比較強，組織也有熱情與動能，知名度相對較高，對最後結果深具信心。

    爭取民進黨彰化縣長提名的前彰化市長邱建富今天率先在彰化市成立競選辦公室，行動展現爭取提名的決心。（記者張聰秋攝）

    爭取民進黨彰化縣長提名的前彰化市長邱建富今天率先在彰化市成立競選辦公室，行動展現爭取提名的決心。（記者張聰秋攝）

