看不下去！非洲豬瘟台中疫調漏洞百出 卓榮泰下令農業部即刻協助

台中市爆發非洲豬瘟疫情，台中市府疫調漏洞百出，行政院長卓榮泰今（30）日在院會中表示，防疫必須分秒必爭，如台中市政府疫調執行有待加強完備，請農業部即刻組成中央疫調團隊協助，儘速完成後續疫調工作。

農業部今天在行政院會報告「非洲豬瘟防疫精進措施及輔導補助方案及邊境防疫」，卓揆在院會中說，為有效遏止疫情蔓延，10月26日宣布禁運、禁宰及禁用廚餘養豬等政策再延長10日，同時也啟動第2階段強化措施，無論是分級查訪、強化清消、精準疫調及擴大追查等，請農業部、環境部、內政部與地方政府並肩作戰，全力達成區塊清零的戰略目標。

卓揆說，豬隻禁運禁宰期間，影響養豬產業經營及相關從業人員的生計，中央推出產業輔導支持措施，除對廚餘養豬場轉型之飼料差額補助，更提供豬農、承銷人、肉品市場、屠宰場及攤商等一級產業鏈從業人員、業者的輔導補助方案，請農業部、經濟部儘速完成相關程序，早日展開各項補助受理申請，讓政府補助迅速到位。

除清理境內戰場，卓揆指出，邊境防疫也不容懈怠，請財政部、內政部及交通部持續落實來自高風險地區之入境旅客行李、郵包及快遞，百分之百X光機檢查，進一步將人工開箱查驗件數至少提高至20%以上，任何可疑物品都不可以放過，並納管境外電商平台及私人集運商風險，針對高風險承攬商業者及報關業者加大查核力道，只要查獲違規則須懲罰。同時，也請海洋委員會持續強化查緝走私，杜絕境外非洲豬瘟病毒移入。

卓揆表示，為防堵跨境網路購物成為防疫漏洞，108年修正動物傳染病防治條例，增訂相關電商業者必須配合政府防疫檢疫之義務與責任。此外，對境外未落地電商，應依動物傳染病防治條例、兩岸人民關係條例等相關規定要求，請各部會共同合作辦理；另針對違規廣告，請數發部立即邀集相關平台業者共同研商廣告限制處理，採取更高標準及要求，降低國人接觸違法商品的機會。

