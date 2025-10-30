北市自編預算補足中央津貼與私幼學費差距 林銘仁籲新北跟進

新北市長侯友宜今日赴新北市議會接受市政總質詢。（記者黃子暘攝）

新北市114學年度公立、非營利幼兒園共提供1萬68個招生名額，卻有1萬8607人報名抽籤，市議員林銘仁表示，中央雖有育兒津貼補助，仍有許多家長搶名額，為的就是比就讀私立幼兒園少繳2000元，台北市已經自編預算將中間差額補足，盼新北跟上。市長侯友宜說，新北如要辦理，約需23億元，中央表態如地方自行提高補助金額，可能扣回部分中央補助，來回可能導致要40億元經費，新北持續增班、建置幼兒園，且公共化幼兒園辦學也有品質。

林銘仁指出，侯友宜競選總統期間，也有0到6歲國家養的類似政策，在幼兒就學方面，中央雖有育兒津貼補助，但在私幼學費上仍有最少2000元的落差，此差距導致新北家長搶破頭要送孩子唸公幼、非營利幼兒園。

林銘仁說，台北市自編預算，針對2至4歲幼兒，按照園所月收費訂定補助級距，最高補助每月4333元，「中央做不足的」，新北應也用自編預算的方式補足；新版財政收支劃分法修訂後，新北每年統籌分配稅款增加407億元，應有預算可以辦理，不怕沒錢。

侯友宜︰恐被扣回部分中央補助

侯友宜表示，中央說，如地方增加補助，中央會扣補助比例，如新北辦理該項政策，最少要增加23億元預算，若再扣除中央補助，可能變成40億元以上，如有錢就來做，「有錢說話就可以大聲」，但中央已經如此表態。

侯友宜強調，新北市公共化教保量已達3.7萬，他也宣示每年最少要增加25班，目前已經超前增設至275班，且新北公共化幼兒園辦學也有品質，也沒有調漲學費；市府會持續建置幼兒園，因此也推動旗艦型幼兒園建置，市府會繼續努力。

