為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    逼開放馬祖高登島 藍委陳雪生︰20幾個兵「久了可能變同性戀」

    2025/10/30 12:52 記者吳亮儀／台北報導
    陳雪生稱「高登島上面20幾個兵很寂寞，久了變同性戀都有可能」。（記者吳亮儀攝）

    陳雪生稱「高登島上面20幾個兵很寂寞，久了變同性戀都有可能」。（記者吳亮儀攝）

    立法院交通委員會今天（30日）邀請觀光署做專案報告，國民黨立委陳雪生要求觀光署行文國防部，開放馬祖高登島觀光，竟語出驚人稱「高登島上面才20幾個兵，日子一久了，同性戀都有可能耶」。

    觀光署今天赴立法院交通委員會報告「900萬國際旅客達標情形及旅宿業歇業缺工情形振興改善措施」，陳雪生質詢時提到北竿機場改建工程、馬祖旅宿業生意慘淡、缺工、協助馬祖辦燈會等問題，並要求觀光署行文給國防部，要求開放高登島可以登島觀光。

    陳雪生說，去年馬祖很慘，觀光客不如預期，主要還有缺工問題；他隨後提到高登島，指出那是國防部的權責單位，「金門的大膽、二膽島都開放觀光了，看觀光署是否行文給國防部，比較有力量」。

    陳雪生接著說：「高登島上面兵力不多，20到30個人而已，守那個島有甚麼意義呢？我去了很多次，高登島上面資源很豐富，觀光署能否再行文給國防部，對上面的兵來講，非常寂寞耶，20幾個人，日子一久了，同性戀都有可能耶！」觀光署人員則表示，會再行文給國防部請協助。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播