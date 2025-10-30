逼開放馬祖高登島 藍委陳雪生︰20幾個兵「久了可能變同性戀」

陳雪生稱「高登島上面20幾個兵很寂寞，久了變同性戀都有可能」。（記者吳亮儀攝）

立法院交通委員會今天（30日）邀請觀光署做專案報告，國民黨立委陳雪生要求觀光署行文國防部，開放馬祖高登島觀光，竟語出驚人稱「高登島上面才20幾個兵，日子一久了，同性戀都有可能耶」。

觀光署今天赴立法院交通委員會報告「900萬國際旅客達標情形及旅宿業歇業缺工情形振興改善措施」，陳雪生質詢時提到北竿機場改建工程、馬祖旅宿業生意慘淡、缺工、協助馬祖辦燈會等問題，並要求觀光署行文給國防部，要求開放高登島可以登島觀光。

陳雪生說，去年馬祖很慘，觀光客不如預期，主要還有缺工問題；他隨後提到高登島，指出那是國防部的權責單位，「金門的大膽、二膽島都開放觀光了，看觀光署是否行文給國防部，比較有力量」。

陳雪生接著說：「高登島上面兵力不多，20到30個人而已，守那個島有甚麼意義呢？我去了很多次，高登島上面資源很豐富，觀光署能否再行文給國防部，對上面的兵來講，非常寂寞耶，20幾個人，日子一久了，同性戀都有可能耶！」觀光署人員則表示，會再行文給國防部請協助。

