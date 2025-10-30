拋「藍營新北禮讓黃國昌」游盈隆2點分析

民眾黨主席黃國昌。（資料照）

民眾黨主席黃國昌日前表態想選2026新北市長，若不敵藍營李四川承諾全力輔選，對此台灣民意基金會董事長游盈隆昨在資深媒體人黃暐瀚節目專訪中拋出「藍營新北禮讓黃國昌」的想法，指出大罷免之後，藍營支持者普遍陷入「情勢有利、26會贏」的情緒，連高雄、台南都感覺已是探囊取物，卻忽略了這兩個直轄市民進黨根本「輸不起」。

游盈隆在節目上表示，「藍營新北禮讓黃國昌」的想法理由有二。第一為小黨三屆危機，放眼過往台灣第三大黨（新黨、親民黨、台聯、時力），都會在八年後（第三屆）出現泡沫危機。民眾黨已是國會第二屆，2028有沒有「母雞」（總統參選人）還不知道，要能像2024（總統369萬票、不分區立委300萬票）恐不容易。

游盈隆指出，第二為壯大政黨，得靠2026攻城掠地，目前藍白合作氣氛正酣，但放眼全台，除了新竹市，竟找不到可為白營基地的縣市（宜蘭、新北、嘉義、彰化，都不順利），如果26無法壯大勢力，民眾黨就會有2028的衰弱危機，游盈隆認為，為了民眾黨的壯大與發展，黃國昌根本不該跟李四川比民調（因為幾乎穩輸），而是直接開口要求藍營禮讓，藍營也該大方給，這樣才有辦法真的「藍白合」，2028一起贏。

游盈隆續指，另外，大罷免之後，藍營支持者普遍陷入「情勢有利、26會贏」的情緒，連高雄、台南都感覺已是探囊取物。部分支持者樂觀期待「高雄四搶一、台南妃憲鬥」，以為可以漁翁得利，卻忽略了這兩個直轄市民進黨根本「輸不起」，賴清德、陳其邁輸不起（一個輸了沒28，一個輸了沒院長）、初選失敗的人，輸不起（如果消極不輔選，甚至脫黨參選，等同結束政治生命）。

游盈隆直言，因為全都「輸不起」，綠營「內鬨」的戲碼上演機率不高。守住「五綠」、續命「南高」是民進黨重中之重，藍營並未占優勢，選情沒有想像中樂觀。

