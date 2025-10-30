小草醫師PO圖卡「美國智庫建議放棄台灣」 他翻原文打臉

蘇一峰圖卡稱美國智庫建議放棄台灣戰場，杜奕瑾指出是錯誤資訊。（取自杜奕瑾臉書）

被網友稱為「小草醫師」的胸腔科醫師蘇一峰，日前因對台南烏山頭水庫發言惹出爭議，今日他在臉書PO出圖卡，指美國重量級期刊《外交事務》（Foreign Affairs）刊載文章建議美國「放棄台灣戰場」。對此，PTT創辦人杜奕瑾在臉書翻出該篇期刊原文，表示該文章並非直接以「放棄台灣戰場」為標題，也沒有說美國應放棄台灣，他更表示：「涉軍迎合敵對傳播的行為應該要依法嚴肅以待。」

蘇一峰今日在臉書PO出圖卡，直接寫著「美國智庫建言：放棄台灣戰場」。文中內容則稱，美國多家智庫都建議要放棄台灣，台灣這幾年政府一直送錢過去，連晶片產業鏈都送過去，對台灣國防武力欠貨6500億，F35等都送到日本和韓國了！文中還寫，兩千億的錢買的F16一台都不出貨給台灣，「讓人不禁懷疑–是不是最後掏空的手段？」

對此，杜奕瑾在臉書發文表示，原本文章並非直接以「放棄台灣戰場」為標題，也沒有說美國應放棄台灣。而是建議：美國應減少將自身武裝介入台灣戰爭的可能，要支援台灣自防、並保持區域戰略位置。

另外，杜奕瑾指出，蘇的貼文將其歸為「美國智庫建言」。但該文出處是在學術／政策雜誌，而作者屬於個人，而非「智庫」公開政策簡報。作者論述是「帶球棒去幫鄰居打架、還是給鄰居球棒自己防衛兩種選擇」，後者不是「放棄幫助鄰居」。最後，杜也表示：「涉軍迎合敵對傳播的行為應該要依法嚴肅以待。」

