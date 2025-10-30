為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    國台辦瞎喊偵查沈伯洋是正義之舉 民進黨反嗆：荒謬至極！

    2025/10/30 12:42 記者陳政宇／台北報導
    民進黨立委沈伯洋。（田裕華攝）

    民進黨立委沈伯洋。（田裕華攝）

    中國重慶市公安局聲稱「立案調查」民進黨立委沈伯洋，國台辦則說這是「正義之舉」。對此，民進黨中國部今（30日）痛批，中共紅色恐怖外溢威嚇台灣，嚴重危害區域和平，這真是荒謬至極、非常可惡的行動。

    民進黨中國部今在臉書撰文表示，中共當局視沈伯洋為眼中釘，不是一、兩天的事，1年內第6次對沈羅織罪名，就是意圖加大力道對台法律戰，直接挑戰台灣主權，想要對異議者、揭露中共滲透與迫害的人以缺席審判、長臂管轄的手法進行跨境鎮壓。

    民進黨中國部說，強烈譴責中共藉升高法律戰、心理戰與輿論戰3戰手法威嚇台灣人民，更譴責中共荒謬地將台灣納入其內部法規，妄圖營造對台灣具司法管轄權的錯覺。事實上，中國對台灣從未有任何管轄權，這些所謂的「公告」、「制裁」、「追捕」，全屬政治恐嚇與法律笑話，完全不具任何效力！中共意在製造寒蟬效應，企圖分化台灣社會的信任與凝聚。

    民進黨中國部提醒，這一連串結合法律恫嚇、輿論打壓與經濟干預的作法，不只是對個人的打壓，更是一場赤裸裸的紅色恐怖對外擴張。中共以「國安」為名，以虛假的「法律」為工具，對台進行威脅恐嚇。這種做法不僅粗暴破壞兩岸關係，更嚴重危害區域和平穩定。

    「堅定力挺沈伯洋，以及所有勇敢對抗紅色威權的海內外人士。今天被點名的是沈伯洋，明天可能是任何一位台灣公民！」民進黨中國部呼籲，中共當局應立即放棄對台各種滲透打壓，兩岸的和平穩定應該是雙方共同責任，中共對台灣的種種作為，既無法被台灣人民所認同，也不會被國際社會所接受，更對改善兩岸關係與區域和平沒有任何幫助。

