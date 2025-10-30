為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    林佳龍公開挺林岱樺引熱議 陳其邁說話了

    2025/10/30 12:54 記者洪臣宏／高雄報導
    陳其邁針對林佳龍公開支持林岱樺沒有明確回應，強調尊重黨內初選機制及選對會布局。（記者李惠洲攝）

    陳其邁針對林佳龍公開支持林岱樺沒有明確回應，強調尊重黨內初選機制及選對會布局。（記者李惠洲攝）

    外交部長林佳龍在臉書公開表態支持有意角逐下屆高雄市長黨內初選的民進黨立委林岱樺，誇她「有為有守，不貪不取」，引起議論；高雄市長陳其邁今（30）日受訪時表示，「幾位候選人非常有風度」，也提出了好的政策；他強調，尊重黨內初選機制及選對會布局與協調。

    陳其邁今上午出席在鳳山行政中心舉辦的「大海開吃」記者會，受訪時答覆媒體追問林佳龍支持林岱樺一事。

    「尊重黨內民主的制度。」他說，幾位候選人的表現也都非常的有風度，最近都提出非常好的政策，過去在立法院他們也都是好同事，爭取支持高雄預算非常認真，初選過程難免隨著選舉節奏有快有慢，有不同布局，中央也有選對會負責協調相關事項，尊重初選機制，也尊重選對會布局與協調。

    民進黨立委林岱樺涉詐領助理費等案遭起訴，高雄地院27日開庭，她參加黨內高雄市長初選步調不停歇，將在11月1日舉行首場造勢活動，定位為「大改革 林岱樺護國市長大岡山造勢晚會」，外交部長林佳龍在臉書公開表態支持，還邀請高雄市民站出來，「一起為岱樺加油！為高雄加油！為一個我們還相信的公義台灣加油！」不過，多數網友對其表態不以為然，要「龍哥別鬧了」。

