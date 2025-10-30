稱不排斥見習近平、邀吃雞排 黃國昌：但我還在中國黑名單

民眾黨主席黃國昌今上午接受廣播節目專訪，針對兩岸議題，黃國昌稱不排斥見中國國家主席習近平。（圖擷自YouTube）

民眾黨主席黃國昌今上午接受廣播節目專訪，針對兩岸議題，黃國昌稱不排斥見中國國家主席習近平，並指民眾黨不會把門先關起來，「只是對我來講會比較尷尬，因為我還在大陸黑名單上」。

國民黨主席鄭麗文日前表示，若能推動兩岸和平合作，願意見中國國家主席習近平，說法一出引發外界討論。黃國昌30日上午接受《千秋萬事》廣播專訪，被主持人王淺秋問及同樣問題也表示，不排斥見習近平，並稱有些重要前提需要鋪排，例如保護我方對等尊嚴。

請繼續往下閱讀...

黃國昌也強調，民眾黨開大門走大路，不會自己先把門關起來，不過他也提到，「但我現在的問題，對我來講會比較尷尬，因為我還在那邊黑名單上」。主持人王淺秋為此追問，若中國方面釋出善意將黑名單取消，是否會像館長一樣願意到中國訪問？黃國昌對此則表示「當然不排斥啊，不要故步自封，賴清德都可以想要邀習近平喝珍珠奶茶了，那為什麼我不能邀請習近平吃雞排？」

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法