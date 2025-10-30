為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    稱不排斥見習近平、邀吃雞排 黃國昌：但我還在中國黑名單

    2025/10/30 12:19 即時新聞／綜合報導
    民眾黨主席黃國昌今上午接受廣播節目專訪，針對兩岸議題，黃國昌稱不排斥見中國國家主席習近平。（圖擷自YouTube）

    民眾黨主席黃國昌今上午接受廣播節目專訪，針對兩岸議題，黃國昌稱不排斥見中國國家主席習近平。（圖擷自YouTube）

    民眾黨主席黃國昌今上午接受廣播節目專訪，針對兩岸議題，黃國昌稱不排斥見中國國家主席習近平，並指民眾黨不會把門先關起來，「只是對我來講會比較尷尬，因為我還在大陸黑名單上」。

    國民黨主席鄭麗文日前表示，若能推動兩岸和平合作，願意見中國國家主席習近平，說法一出引發外界討論。黃國昌30日上午接受《千秋萬事》廣播專訪，被主持人王淺秋問及同樣問題也表示，不排斥見習近平，並稱有些重要前提需要鋪排，例如保護我方對等尊嚴。

    黃國昌也強調，民眾黨開大門走大路，不會自己先把門關起來，不過他也提到，「但我現在的問題，對我來講會比較尷尬，因為我還在那邊黑名單上」。主持人王淺秋為此追問，若中國方面釋出善意將黑名單取消，是否會像館長一樣願意到中國訪問？黃國昌對此則表示「當然不排斥啊，不要故步自封，賴清德都可以想要邀習近平喝珍珠奶茶了，那為什麼我不能邀請習近平吃雞排？」

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播