為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    轉移台中「廚餘坑」爭議？國民黨控高雄市「粉紅其外、坑洞其中」

    2025/10/30 12:35 記者施曉光／台北報導
    轉移台中「廚餘坑」爭議焦點？國民黨今日指控綠色執政的高雄市「粉紅其外，坑洞其中」。（國民黨提供）

    轉移台中「廚餘坑」爭議焦點？國民黨今日指控綠色執政的高雄市「粉紅其外，坑洞其中」。（國民黨提供）

    台中市長盧秀燕禁餵豬隻廚餘後，台中市政府以挖坑掩埋堆肥方式，處理全市每天約200噸廚餘，「廚餘坑」引發各界爭議，國民黨今日卻指控綠營執政的高雄市政府「粉紅其外，坑洞其中」，「煙火燦爛掩不住高雄『市政爛坑』」。

    國民黨指出，高雄市近年吹起「演唱會經濟」風潮，高雄市政府全力營造國際級活動熱度，民進黨更趁勢吹捧高雄市長陳其邁的政績，但審計處揭露世運主場館從2023年以來舉辦18場演唱會，收入僅友975萬元，維護費卻高達4344萬元，嚴重虧損，市府為了追求聲量，免收場租、不抽門票分潤，違反「使用者付費」原則，「粉紅燈光下的蛋黃區熱鬧非凡，蛋白區卻滿是坑洞」，從大樹光電場、美濃大峽谷，到馬頭山廢棄物與鳳山光電板，治理問題層出不窮。

    此外，國民黨質疑民進黨宣稱高雄市觀光全國第一，旅客達6794萬人次，但交通部數據顯示，實際僅 126萬，誇大近50倍，「觀光應是誠實經營，不是數字灌水。高雄市府若只重形象、不重治理，只會讓煙火掩蓋爛坑。觀光不分顏色，繁榮要靠誠實與實力。」

    該黨強調將持續監督，並呼籲民進黨放下政治操作，回歸產業升級與誠實治理，讓高雄真正亮的不只是舞台，而是城市的未來。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播