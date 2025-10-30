黃國昌兒子曾來家裡玩 詹凌瑀爆他和爸爸講電話「會發抖」

民眾黨主席黃國昌。（資料照）

民眾黨主席黃國昌養狗仔爭議持續延燒。前時代力量黨員、長期近距離觀察黃國昌的媒體人詹凌瑀，今日上媒體人周玉蔻電台節目《新聞放鞭炮》，大談她所認識的黃國昌。她爆料，黃國昌兒子曾到她家玩，而她竟看到黃兒子在和爸爸講話時「會發抖」。事後她問黃國昌妻子高翔原因，高則親描淡寫解釋，黃國昌在家會和兒子大聲講話。

詹凌瑀今日在節目中爆料，黃國昌的兒子非常怕爸爸，有一次黃兒來她家玩，接到黃國昌打來的電話，「他跟他爸爸講話是會發抖的」。她後來私下問高翔為什麼會這樣？高翔則輕描淡寫地向詹凌瑀解釋，那是因為黃國昌在家會跟兒子大聲講話。詹凌瑀說，黃國昌兒子自己的講法是，他身體有點狀況，有時候會吐，吐的時候爸爸就會很生氣。詹凌瑀也說，她那時候自己是看得很心疼。她也懷疑黃國昌是否在家會咆哮，「那個咆哮方式帶回家有多恐怖？」

請繼續往下閱讀...

另外，詹凌瑀在節目中提到，自己曾經很欣賞黃國昌，她加入時代力量時，黃國昌也成為了她的推薦人之一。但從黃國昌當選立委後，因勞基法一例一休修法，發動夜宿總統府前，卻沒有支付員工助理加班費或補償休假事件發生後，讓她產生對黃國昌「說一套做一套」的懷疑。

詹凌瑀指出，黃國昌擔任黨主席時個性獨斷，常不讓人講話，不接受建言，而他一進立法院就想做老大，最想要的官位是法務部長、金管會主委。但黃國昌初入政壇的員工、身邊朋友，現在全部換了一輪。詹凌瑀推測，黃國昌一定會設法打破民眾黨不分區立委任期2年條款，企圖繼續留在立法院，用立法委員「保護傘」防護他所涉及的司法案件，就看柯文哲支持與否。

詹凌瑀還指出，黃國昌太太高翔家很有錢，跟他一起住在汐止，「有點委屈」。黃國昌在娶了高翔之後，岳家雄厚實力讓他有自卑感，更不願提及自己父母，他的父母公開場合也很少露面。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法