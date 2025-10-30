為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    朱立倫：「銀光好居」理念推廣到全台灣每一個社區

    2025/10/30 12:34 記者施曉光／台北報導
    國民黨主席朱立倫（左）30日出席社團法人銀光未來創新協會舉行「好居學院啟動儀式暨標章授證典禮」，並頒發銀光好居５星標章給中壢1號社宅等單位代表。（記者廖振輝攝）

    國民黨主席朱立倫（左）30日出席社團法人銀光未來創新協會舉行「好居學院啟動儀式暨標章授證典禮」，並頒發銀光好居５星標章給中壢1號社宅等單位代表。（記者廖振輝攝）

    國民黨主席朱立倫今日上午出席「好居學院啟動儀式暨銀光好居標章授證典禮」致詞表示，他所創辦的銀光協會結合學者專家推動「銀光好居」觀念，要把「銀光好居」的理念推廣到全台灣每一個社區，不論是政府蓋的或民間的社區，要讓大家未來的第三人生居住環境都能成為好居環境。

    朱立倫指出，「銀光好居」不只是最小環境當中的無障礙空間，還包括週邊環境與社區都要做到高齡友善，這必須做全方位的考量，無論是建築本身、醫療設備、社區公益環境，再到各項議題都要整合，才是真正的「銀光好居」，同時還要能照顧老人的身心靈健康，另外也結合國際趨勢，進行實地考察，除了去年已經推出的「銀光好居認證制度」，今後還要成立「銀光好居學院」，要把「銀光好居」的理念推廣到每一個社區。

    朱立倫表示，台灣居住環境在進步、演化的過程中，過去大家只關注於住宅的大小，後來是住宅的裝潢與無障礙設施，如今將擴大發展成為「全齡好居」，也就是「銀光好居」的觀念，雖然他即將卸任國民黨主席，未來仍會繼續延續「銀光好居行動聯盟」的志工角色，與大家一起推動「銀光好居」。

    國民黨主席朱立倫30日出席社團法人銀光未來創新協會舉行「好居學院啟動儀式暨標章授證典禮」，並在會中致詞。（記者廖振輝攝）

    國民黨主席朱立倫30日出席社團法人銀光未來創新協會舉行「好居學院啟動儀式暨標章授證典禮」，並在會中致詞。（記者廖振輝攝）

