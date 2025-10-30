鄭麗文背插「五面紅旗」！游盈隆：全與主流民意對幹

國民黨黨主席當選人鄭麗文將於11月1日上任。（資料照）

國民黨新任主席鄭麗文將於11月1日上任，但其強烈「親中」立場與相關言論，已在黨內外引發疑慮。台灣民意基金會董事長游盈隆直言，鄭麗文的當選是「後大罷免時期出現的第一個超級變數」，恐對台灣整體政治氣候造成重大衝擊。

游盈隆昨（29）日接受資深媒體人黃暐瀚節目《下班瀚你聊》專訪時指出，根據最新民調，9月民進黨支持度為30.9%，10月微升至32.9%；國民黨則在黨主席選舉最熱時期，25.2%下滑至21.9%。他分析，這波變化的關鍵在於「罷免效應退潮」及「黨主席選舉內耗」。9月國民黨因罷免成功而短暫上升，10月隨著氛圍冷卻，加上內部競爭過於激烈，反而可能傷及支持者情感。

針對鄭麗文主張「要讓台灣人自豪說出我是中國人」的言論，游盈隆提到，中共曾在1959年至1961年間發動「社會主義建設總路線」、「大躍進」、「人民公社」等「三面紅旗」，不僅搞得天怒人怨，後來更是草草收場。如今鄭麗文這次出來背上更插了「五面紅旗」：中國認同、九二共識、反台獨、追求統一、砍國防預算，直接與主流民意正面衝突、對幹。

游盈隆指出，根據台灣民意基金會調查，僅約6.6%的民眾自認是中國人，認為自己是台灣人的比例高達77%，鄭麗文特別強調中國認同，可能與連家關係密切有關。連勝文去年在廈門「海峽論壇」致詞時表示，「作為一個道道地地的台灣人，也可以是一個堂堂正正的中國人。」

至於「九二共識」，游盈隆分析，自前總統蔡英文執政以來，台灣社會普遍將其理解為「一國兩制」，接受度非常低、絕對不到2成。而「反台獨」與「追求統一」，根據民意基金會近期統獨調查，主張台灣應走向獨立的比例則達44%，贊成統一者僅約13%。其餘約20%支持維持現狀。

游盈隆強調，這顯示經過30年自由化、民主化與本土化的歷程，台灣社會對此議題立場已相當明確，期待未來台灣要獨立是普遍的心聲。因此，鄭麗文強烈站在追求統一的立場，那也是極少數的立場，所謂的「反台獨」。

針對鄭麗文的第五面旗「刪國防預算」，游盈隆透露，調查顯示超過半數民眾支持提高國防支出，鄭的主張與主流民意背道而馳。他直言，鄭麗文的五面紅旗，幾乎每一項都與台灣社會對撞，鄭麗文可能沒有意識到這些言論帶來的衝擊，「再講下去國民黨可能會掛掉」。

游盈隆預估，鄭麗文上任後恐不會再強調這些議題，「因為這些立場在選舉中都是嚴重扣分項」，可能在砍國防預算會持續一段時間，但也不會長久。他強調，羅馬不是一天造成的，認同更不是一天造成的，台灣人的認同是經過過去35年才淬鍊及演變成今天這個樣子，所以經過一次選舉就會改變認同，這是不可能的事情。

