    不是個人路線！朱立倫：「親美、友日、和陸」是國民黨創黨精神

    2025/10/30 12:24 記者施曉光／台北報導
    國民黨主席朱立倫30日出席社團法人銀光未來創新協會舉行「好居學院啟動儀式暨標章授證典禮」，受訪時表示「親美、友日、和陸」本來就是國民黨多年來一貫的政策，他相信這不是個人的路線，也不是朱立倫的路線。（記者廖振輝攝）

    國民黨主席朱立倫昨（29）日在中常會上再度重申，國民黨「親美、友日、和陸」的路線缺一不可，而且要永遠「以中華民國為本」，媒體今日詢問朱立倫，相關發言是否喊話即將接任國民黨主席的鄭麗文？是否擔心未來國民黨的路線會改變？朱立倫回應表示，他相信這是國民黨的創黨精神，而且幾十年來國民黨都是以捍衛中華民國，一切以中華民國為本，「親美、友日、和陸」本來就是多年來一貫的政策，他相信這個路線不是個人的路線，也不是朱立倫的路線，而是整個國民黨的黨章、黨綱長期以來都是這樣走了，大家也都知道這是國民黨所堅持的。

    此外，針對朱立倫率所有黨職幹部提出總辭，包含各縣市黨部的主委，鄭麗文昨天表示寧願相信這是個善意，朱立倫指出，上週他與鄭麗文見面時有特別提到，總辭是建立一個好的制度，給新主席最大的尊重、最大的空間，新主席可以決定哪些人要留任、哪一些職務要新派，很多優秀的地方黨部主委他有都跟鄭麗文一一交換意見，並相信大部分的人都會留任。

    朱立倫還表示，在與鄭麗文見面過程中，兩人在人事、財務、黨務、選務等各個面向都交換過意見，他還特別告訴鄭麗文，已故前總統蔣經國曾經說過「任勞任怨」，但是最難的是「任謗」，擔任黨主席就是要「任勞任怨」，最重要的是「任謗」，因為不同的意見與想法在黨內非常普遍，大家經常會有很多的誤會、謠言與指控，他覺得當主席的人就是要承受。

    對於媒體關切卸任黨主席後的未來動向，朱立倫說，他一定是國民黨永遠的志工，希望國民黨能夠更好、更強，有需要他幫忙的地方，一定會全力以赴，同時他長期以來受社會栽培，所以一定也是社會最好的志工，除了對於長輩的關懷外，也會持續在青年培育工作上做努力，另外，在國際交流方面，他也會持續加強，只要對台灣有利，對國民黨有利，都一定會全力以赴。

    熱門推播