    首頁 > 政治

    綠營警告中共長臂管轄 朱立倫：製造恐怖氣氛、樂見「川習會」

    2025/10/30 10:59 記者施曉光／台北報導
    國民黨主席朱立倫批評民進黨質疑中共搞「長臂管轄」，是「有一點製造一些恐怖的氣氛吧」。（資料照，記者張嘉明攝）

    國民黨主席朱立倫批評民進黨質疑中共搞「長臂管轄」，是「有一點製造一些恐怖的氣氛吧」。（資料照，記者張嘉明攝）

    針對民進黨質疑中共搞「長臂管轄」，並透過國際刑警組織全球通緝，讓會員國可以逮捕台灣人，國安局方面也提醒民眾前往中國的風險，國民黨主席朱立倫今（30）日上午出席「好居學院啟動儀式暨銀光好居標章授證典禮」後受訪表示：「有一點製造一些恐怖的氣氛吧！」

    他還說，只要大家堅持中華民國的立場，堅持守法的立場，他不相信中共可以把對岸法律的執法跨越台灣海峽、跨越到台灣，跨越到中華民國的國民。

    此外，針對今日舉行的「川習會」，媒體詢問台灣這邊有什麼要呼籲的？朱立倫指出，今天大家都非常關注「川習會」，他希望美國總統川普與中國國家主席習近平的見面，對於中美雙邊的貿易緊張關係或整個地緣政治具有正面幫助，國民黨絕對樂觀其成，也希望能對未來台海和平有更大的幫助。

    朱立倫並強調，台灣雖然親美，但不能「依美」，而且必須要逐漸的重啟兩岸之間的對話交流，這才是最重要的，如果台灣完全依賴美國，其中的變數或壓力實在是太大了。

