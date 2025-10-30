為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    「耘力國際」安親班不續租！ 四叉貓揭疑點：成本每月最少15萬起跳

    2025/10/30 13:05 即時新聞／綜合報導
    四叉貓在臉書PO文出「耘力國際」安親班目前承租物件的出售文截圖。（圖擷取自 臉書）

    四叉貓在臉書PO文出「耘力國際」安親班目前承租物件的出售文截圖。（圖擷取自 臉書）

    網紅「四叉貓」爆料，黃國昌小姨子高翬有一間公司叫做「耘力國際文化事業有限公司」，這間公司曾多次遷址，包括位於黃國昌的板橋服務處、黃國昌的15樓辦公室（找徵信業者開會地點）、黃國昌的信安大樓狗仔窩，最後才遷到民生東路開安親班。對此，四叉貓今日指出，房東準備賣房，高翬也不打算續租了。

    四叉貓在臉書PO文出「耘力國際」安親班目前承租物件的出售文截圖，並在貼文中表示，「耘力／CHEERFUL KIDS」雙語安親班，房東準備賣房，高翬也不打算續租（已租3年），安親班目前不給採訪，那能不能直接跟房仲約看房。

    四叉貓指出，另外，他很好奇，這間月租75000元，加上李麗娟老師和職員們的薪水，以及每個月的水電開銷，成本每月最少15萬起跳吧，攤提裝潢成本，這間安親班每個月獲利最少要20萬以上，老闆高翬才會賺吧？一樓面積25.81坪，地下室面積51.59坪，可以招多少位學生？（註：根據GOOGLE，安親班樓層需設在地上1至4樓，不可設於地下室以方便逃生）

    四叉貓直言，假設每位學生每個月繳1萬元，這樣需要20個學生，扣掉老師一樓辦公區和廁所什麼的面積，感覺有點擠，該不會每個月1萬元在天龍國只能算是平價安親班吧？

