    首頁 > 政治

    正國會表態力挺林岱樺掀討論 李正皓：初選後民進黨須一致對外

    2025/10/30 11:01 即時新聞／綜合報導
    民進黨立委王義川發文挺林岱樺參選高雄市長。（擷取自王義川Threads）

    民進黨立委王義川發文挺林岱樺參選高雄市長。（擷取自王義川Threads）

    民進黨正國會掌門人林佳龍、立委王義川、新北市議員卓冠廷等派系黨公職，昨（29）晚突然表態力挺同屬該派系立委林岱樺參選高雄市長，引發黨內支持者強烈反彈。對此，媒體人李正皓針對綠營派系政治進行分析，並強調「要支持誰都可以，初選前努力幫忙拉票、初選後一致對外，這道理我想大家都比我懂。」

    李正皓在Threads發文表示，這段時間以來，台派、新台派最焦慮的正是林岱樺脫黨參選，導致民進黨分裂丟掉高雄的可能。他指出，初選過後，若林岱樺因為沒有被提名決定脫黨參選，「按台派、新台派的期待，要不要有人去按耐？按民進黨的派系文化，誰要去處理這件事？若要去處理的人或是派系在初選前就放生林岱樺，之後如何說服林岱樺這場初選是公平的？」

    李正皓進一步表示，退一步說，若林岱樺還是堅持脫黨，那現在所有的相挺都可以成為操作民進黨支持者棄保的正當性。他也強調，「我沒有跟冠廷跟阿川聊過這件事，上述僅是我基於對民進黨派系政治的理解所做出的結論，要支持誰都可以，初選前努力幫忙拉票、初選後一致對外，這道理我想大家都比我懂。」

    在 Threads 查看

