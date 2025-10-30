林佳龍力挺選高雄市長掀議 林岱樺：別傷害我的朋友

林岱樺今（30日）強調，她可以承受任何攻擊，「但不要傷害我的朋友」，台灣的力量不容一再被切割，自己將於活動當天說明檢調不法起訴。（記者田裕華攝）

民進黨正國會掌門人、外交部長林佳龍昨發文替角逐高雄市長黨內初選的立委林岱樺宣傳11月1日的造勢活動，引發討論。對此，林岱樺今（30日）強調，她可以承受任何攻擊，「但不要傷害我的朋友」，台灣的力量不容一再被切割，自己將於活動當天說明檢調不法起訴。

林岱樺涉詐助理費被起訴，她將於11月1日在高雄市岡山區舉辦造勢晚會，林佳龍等正國會要角在臉書分享宣傳，並稱林岱樺深耕基層、勤政愛民、有為有守、不貪不取，邀請民眾站出來為林岱樺及高雄加油。

請繼續往下閱讀...

對於林佳龍被質疑行政不中立，林岱樺今受訪直言，自己可以承受任何的攻擊，但不要傷害她的朋友，台灣的力量不容許一再地被切割。

林岱樺說，自己有沒有罪．將在11月1日的活動公開說明檢調不法起訴，讓高雄市民公開審判；她可以承受任何網路暴力的攻擊，因為可以接受任何檢驗，「萬千磨難終將還岱樺清白，相信最後的事實，會讓路人羞愧地放下那原本要繼續投向我的石頭，台灣民主加油。」

至於有黨內對手認為，派系領導人應該維持中立？林岱樺重申，自己可以接受任何的檢驗，但請不要傷害她的朋友，因為台灣的力量不容許一再地被切割。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法