非洲豬瘟台中市府說法一變再變！ 黃創夏：豬都管不好還想選總統？

台中爆非洲豬瘟疫情破口，衝擊全台養豬上下游產業，甚至不少小吃店、攤商被迫放「無肉假」，中央忙救火，但台中市政府疫調說法一變再變，連豬隻死亡數都「校正回歸」，各界撻伐錯失防疫時間。名嘴黃創夏對此表示，盧秀燕連豬的管理都搞不定，這樣的領袖和團隊如果有一天掌理國家大政，將會帶來多大的不確定風險！

黃創夏在臉書PO文表示，非洲豬瘟疫情爆發之前，盧秀燕和台中市政府沒有搞清楚情況，現在疫情爆發超過一個星期以上了，盧秀燕和台中市政府還是表現的是搞不清楚情況，何時爆發、哪幾個獸醫曾去處理、他們有盡職處理嗎？廚餘蒸煮是否符合規定、到底死了幾頭豬？盧秀燕和台中市政府的說法一變再變，讓人懷疑和擔心：連豬的管理都搞不定，這樣的領袖和團隊如果有一天掌理國家大政，將會帶來多大的不確定風險！連豬都管不好！還肖想選總統？

黃創夏指出，這一場非洲豬瘟目前在陳時中和農業部的領航應變當中，可以讓人民稍感安心的是：以目前的資訊來看，應該可以控制在局部性傷害，全台灣的疫情擴大應該不必太擔心，可是，盧秀燕和她的台中市政府團隊把這麼一件只要一個晚上相關部門主管人員集合起來徹查就可以弄清楚狀況的事情，卻能夠越搞越複雜、越來越狀況迷離，這樣的能力不但不能叫做「危機處理」，這樣蠢笨的能力，套句俗話說：真的是比豬還要笨！

黃創夏續指，這種笨恐怕還不是個案，上一次台中百貨公司發生氣爆案，台中市政府有一個說法「施工並未通報」，雖然卸除了直接責任，但也不禁讓人搖頭：台中市政府執行公權力的威信何在？怎麼有包商可以這麼漫不經心地就不通報而施工，同樣狀況也在這次的廚餘蒸煮，在5月時，引發事故的豬場還依規定上傳蒸煮畫面達24次，後面就通報次數銳減，結果台中市政府官員還說是老人家不會上網，這種說法真是天下奇聞：在短短4、5個月之內，如果真是年齡因素，請問一個人可以老化到多快？短短時間就從58歲變成85歲？

黃創夏分析，而台中市政府的反應更讓人驚訝，難道沒有能力察覺異常嗎？既然有異常，以台中市政府這麼龐大的行政體系和量能，發現怪異就該主動查察，竟然可以放任不管？只會讓納稅人痛罵：養這些官員何用！這樣的欠缺危機查察能力恐怕也不能完全怪台中市政府的官員，他們的領導者盧秀燕也是同樣展現搞不清楚情況的特質，更沒有分辨輕重緩急的能力，什麼時候了，還在「購物節」，只會讓人痛罵：台中市長不是只要幹好「康樂股長」的職務就好！

黃創夏直言，這樣只有康樂股長素質的人物，如果當總統，請問2300萬人豈不是要天天提心吊膽，盧秀燕，認清現實吧，好好幹好最後一年的台中市長任期，不要再幻想繼續登頂，更何況，盧秀燕也需要認清：盧秀燕當今的處境也應了民間的俗話：豬八戒照鏡子，裡外不是人！

