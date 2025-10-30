林佳龍表態挺林岱樺 邱議瑩︰國家利益要擺第一位

民進黨立委邱議瑩今表示，國家與台灣利益要擺在第一位，最後才是派系跟個人。（資料照）

民進黨正國會掌門人、外交部長林佳龍，昨晚突然表態力挺派系立委林岱樺參選高雄市長，更強調林岱樺「不貪不取」，引發許多黨內支持者傻眼。對此，另一參選人邱議瑩今（30日）受訪說，身為從政者，國家與台灣利益要擺在第一位，最後才是派系跟個人；許智傑則表示尊重派系想法。

林岱樺涉嫌利用職務詐領助理費1496餘萬，遭檢方依貪污治罪條例等罪起訴；黨內正國會掌門人、外交部長林佳龍與多位正國會立委、議員，昨晚在臉書發文，幫林岱樺宣傳11月1日的造勢晚會，並表態支持林岱樺參選高雄市長。林佳龍提到，林岱樺擔任7屆立法委員，深耕基層，勤政愛民，有為有守，不貪不取，獲得大高雄鄉親的愛戴與支持，邀請高雄市民站出來，「為一個我們還相信的公義台灣加油」。

請繼續往下閱讀...

林佳龍的表態讓綠營支持者傻眼，引發不少反彈，「脆」平台一片炸鍋聲，紛紛表示「喜歡佳龍部長，但不要亂推薦人」。

對此，民進黨高雄市長初選參選人也表示看法，邱議瑩今天受訪時說，民進黨高雄市長初選，現在有派系領導人「公然」在臉書上號召，她認為身為一個從政者，國家利益、台灣利益永遠要擺在第一位，接下來才是政黨，最後才是派系跟個人 。至於整個高雄市的初選，她會拚盡全力，贏得最後勝利，所有評論則交由市民來公評。

立委許智傑則說，「各派系有自己的立場及想法，我們都尊重」。對他來說，國家、城市、市民的福利才是最重要的事情。

林岱樺將於11月1日在岡山舉辦造勢活動。（記者葛祐豪翻攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法