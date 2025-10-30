川普說「台灣就是台灣」 林佳龍：對台美關係有信心

外交部部長林佳龍（右）今天在立法院受訪說，外交部密切關注美中會談，強調台美有密切溝通管道，也對台美關係有信心。（記者田裕華攝）

川習會即將在韓國登場，美國總統川普被問及會中是否觸及台灣議題，他說「不確定有什麼好問的，台灣就是台灣」。對此，外交部長林佳龍今（30）日在立法院受訪說，外交部密切關注美中會談，也注意到川普與日本首相高市早苗會面時，強調台海和平穩定的重要性。他強調，台美有密切溝通管道，也對台美關係有信心。

立法院外交及國防委員會今天邀請外交部等相關部會報告「我國參與2025年度『亞太經濟合作（APEC）經濟領袖會議』的任務及目標」及「中共對台進行長臂管轄、跨境鎮壓及我國相關應處」 ，並備質詢。

媒體詢問川普說「台灣就是台灣」是否算是對台正面表態？林佳龍說，政府密切關注美中會談，也注意到川普跟高市會面時，對台海和平穩定重要性的強調。

林佳龍指出，台灣跟美國的關係是建立在「台灣關係法」、「六項保證」，以及非常密切的安全、經貿、科技文化等各方面的交流合作。

林佳龍強調，所以我們對台美關係有信心，那也有密切的溝通管道，也隨時會注意這一次APEC，包括各國重要的首長會議的發展。

另外針對總統賴清德首度表態「反對推進統一」，林佳龍說，中國所謂的「推進統一」，就是企圖改變台海的現狀。而因為中國一再要改變現狀，當然台灣要捍衛現狀，所以政府必須持續捍衛台海和平及台灣的安全。

