為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    川普說「台灣就是台灣」 林佳龍：對台美關係有信心

    2025/10/30 10:07 記者方瑋立／台北報導
    外交部部長林佳龍（右）今天在立法院受訪說，外交部密切關注美中會談，強調台美有密切溝通管道，也對台美關係有信心。（記者田裕華攝）

    外交部部長林佳龍（右）今天在立法院受訪說，外交部密切關注美中會談，強調台美有密切溝通管道，也對台美關係有信心。（記者田裕華攝）

    川習會即將在韓國登場，美國總統川普被問及會中是否觸及台灣議題，他說「不確定有什麼好問的，台灣就是台灣」。對此，外交部長林佳龍今（30）日在立法院受訪說，外交部密切關注美中會談，也注意到川普與日本首相高市早苗會面時，強調台海和平穩定的重要性。他強調，台美有密切溝通管道，也對台美關係有信心。

    立法院外交及國防委員會今天邀請外交部等相關部會報告「我國參與2025年度『亞太經濟合作（APEC）經濟領袖會議』的任務及目標」及「中共對台進行長臂管轄、跨境鎮壓及我國相關應處」 ，並備質詢。

    媒體詢問川普說「台灣就是台灣」是否算是對台正面表態？林佳龍說，政府密切關注美中會談，也注意到川普跟高市會面時，對台海和平穩定重要性的強調。

    林佳龍指出，台灣跟美國的關係是建立在「台灣關係法」、「六項保證」，以及非常密切的安全、經貿、科技文化等各方面的交流合作。

    林佳龍強調，所以我們對台美關係有信心，那也有密切的溝通管道，也隨時會注意這一次APEC，包括各國重要的首長會議的發展。

    另外針對總統賴清德首度表態「反對推進統一」，林佳龍說，中國所謂的「推進統一」，就是企圖改變台海的現狀。而因為中國一再要改變現狀，當然台灣要捍衛現狀，所以政府必須持續捍衛台海和平及台灣的安全。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播