    首頁 > 政治

    開箱巴黎聖日耳曼足球隊主場 劉和然：設計精神將納新北大巨蛋

    2025/10/30 09:46 記者賴筱桐／新北報導
    新北市副市長劉和然參訪法國巴黎聖日耳曼足球隊的主場「王子公園體育場」。（圖由新北市政府提供）

    新北市副市長劉和然參訪法國巴黎聖日耳曼足球隊的主場「王子公園體育場」。（圖由新北市政府提供）

    法國巴黎聖日耳曼足球隊今年拿下隊史首座歐洲足球俱樂部冠軍，新北市副市長劉和然日前代表新北市政府前往法國交流，參訪聖日耳曼隊的主球場「王子公園體育場」，除了賽事期間可以觀看比賽，平日也開放民眾參觀，感受球場氛圍。他說，未來會將這樣的設計精神，納入新北大巨蛋的規劃參考。

    劉和然在臉書發布巴黎聖日耳曼足球隊主場的開箱影片，內容提及巴黎王子公園體育場是聖日耳曼足球隊的主場地，許多法國重要的球星都曾經在此比賽，球場在沒有賽事時開放參觀，民眾可以進入球場，感受球員在場上踢球的感覺。

    劉和然說，雖然他不是球員，卻有機會坐上記者會台，參觀球員休息室，還有一處擺設球隊冠軍獎盃和球衣的空間，讓民眾感受足球運動的熱血，未來新北大巨蛋的設計也要比照這樣的精神，將聖日耳曼隊的主場經驗列入重要參考。

    劉和然10月21日至27日率團赴法國參訪，我國駐法代表郝培芝23日陪同劉和然拜會巴黎市7區副市長，雙方針對氣候變遷、都市暖氣系統建置、市民參與、綠色交通、循環經濟及文化古蹟保存與冷氣系統建置等議題深入交流與探討。

    郝培芝在社群平台貼文表示，2025年正值巴黎協定簽署10週年，台灣政府近年來積極推動一系列環保政策，涵蓋減碳、能源轉型、廢棄物管理、水資源保護等領域，透過台法城市間的合作，持續深化雙方在對抗氣候變遷上的交流，為全球環保共同努力。

    法國巴黎聖日耳曼足球隊的主場地設在「王子公園體育場」，沒有賽事舉行時開放民眾參觀。（圖由新北市政府提供）

    法國巴黎聖日耳曼足球隊的主場地設在「王子公園體育場」，沒有賽事舉行時開放民眾參觀。（圖由新北市政府提供）

    新北市副市長劉和然（右）日前率團前往法國交流，由我國駐法代表郝培芝（左）陪同，拜會巴黎市7區副市長（中）。（圖由新北市政府提供）

    新北市副市長劉和然（右）日前率團前往法國交流，由我國駐法代表郝培芝（左）陪同，拜會巴黎市7區副市長（中）。（圖由新北市政府提供）

