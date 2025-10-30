PO文稱林岱樺「不貪不求」挨轟 林佳龍：支持她捍衛自身權利

立法院外交及國防委員會邀請外交部長林佳龍報告APEC及中國對台長臂管轄專案，會前並先接受媒體聯訪。（記者田裕華攝）

2026百里侯戰黨內初選蓄勢待發，外交部長林佳龍昨晚po文為立委林岱樺造勢活動宣傳，並稱林岱樺「不貪不取」，臉書被灌爆。對此，林佳龍今（30）日在立法院受訪說，台灣是民主法治且保障人權的社會，支持林岱樺捍衛自身權利，在司法上為自己辯護，也期待社會給予認真問政、深耕基層的民意代表一定空間，可以不只在法庭，也向支持者加以說明。

林佳龍昨晚在個人臉書PO文為林岱樺宣傳高雄大岡山造勢活動，他說，想和大家分享他眼中的優質立委林岱樺，「她擔任7屆立法委員，深耕基層，勤政愛民，有為有守，不貪不取，因此獲得大高雄鄉親的愛戴與支持」。貼文被網友灌爆，留言「不貪不取，要確定欸阿龍」、「林部長！你真的要支持這樣的人嗎?太讓我失望了」、「別鬧了」。

林佳龍今天到立院外交及國防委員會進行APEC及中國對台長臂管轄專案報告前，接受媒體聯訪。

林佳龍說，台灣是一個民主法治，而且很保障人權的社會。所以他支持林岱樺委員捍衛自己的權利，在司法上去做好為她自己的辯護。

林佳龍也說，他也期待對一個認真問政，在基層深耕，受到廣大人民支持的民意代表、7任的立委，社會應該給予她一定的空間，可以不只在法庭，也向支持者來加以說明。

