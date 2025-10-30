質疑蔣萬安「閃兵」 黃澎孝曝：免役後去美國騎腳踏車登山

台北市長蔣萬安。（資料照）

演藝圈爆發第3波閃兵風暴，許多藝人陸續被約談。對此，前國大代表黃澎孝表示，台北市長蔣萬安2003年因體檢判定「腰椎間盤突出」而改服補充兵14天，並在爽獲「服役證明」去美國後，騎腳踏車登山，豈是「腰椎間盤突出」以致不能當兵的患者所能從事的刺激運動呢？

黃澎孝在臉書PO文表示，藝人閃兵案檢警拘提知名藝人修杰楷、陳柏霖和坤達等人後，Energy前成員唐振剛也因多年前以偽造「高血壓」病歷閃避兵役，而主動前往新北地檢署自首，事實上，唐振剛的自首揭示出：「偽造病例」閃兵早已有之。至於，更早之前是否也有人循此「終南捷徑」，來提前終結役期或閃兵的呢？這個問題大家用膝蓋想想就可將答案瞭然於心！

黃澎孝指出，就以酷愛籃球運動見稱的台北市長蔣萬安而言，2003年當他在成功嶺服役時，因體檢判定「腰椎間盤突出」而改服補充兵14天，並在爽獲「服役證明」後，就光榮解除「役男境管」快樂出國去也，但是，去美國後，蔣萬安「腰椎間盤突出」的「病」似乎就此拋在台灣了。因為根據蔣萬安在其自傳《台北.萬安》第31頁中自述：

「我加入《鱸魚》（他朋友綽號）熱血揪團的登山車隊，在休假期間騎遍各種刺激路線，當然摔車是一定的」

黃澎孝續指，天哪！騎腳踏車登山欸！這是多麼需要腰力和腳力的激烈運動啊？豈是「腰椎間盤突出」以致不能當兵的患者所能從事的刺激運動呢？更神奇的是，為什麼這位「腰椎間盤突出」的「老病號」，年過40後還能夠在籃球場上馳騁自如，健步如飛呢？

黃澎孝直言，俗話說：事出反常必有妖！綜合上述事證推理，你認為讓蔣萬安爽當14天補充兵的「腰椎間盤突出」病歷會沒有問題嗎？面對因偽造病例閃兵而被刑事拘提的知名藝人，滿臉豆花狼狽不堪之際，一直直挺著腰桿、高高在上的蔣萬安能夠心安乎？

