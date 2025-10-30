為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    輝達確定落腳T17、T18 吳靜怡：台北市政府別讓囊中的輝達又飛走

    2025/10/30 09:54 即時新聞／綜合報導
    t17 t18新光人壽北士科地上權案16日舉行開工動土典禮。（資料照）

    台北市長蔣萬安昨天宣布輝達海外總部落腳北投士林科技園區（簡稱北士科）的T17、T18基地。對此媒體人吳靜怡表示，接下來，相信蔣萬安應該會在全民監督下落實執行，台中市政府盧媽媽螺絲散滿地，台北市政府必須趕快栓緊，別讓囊中的輝達又飛走了。

    吳靜怡在臉書PO文表示，全世界第一家市值超越五兆美元的輝達，台灣總部地點就在北士科，執行長黃仁勳昨天受訪表示，「政府與地主之間正在進行一些討論，但我不太確定問題卡在哪裡」，隨後傳來好消息，台北市政府在議會報告後表示，和輝達總部開視訊會議，台灣總部地點在北士科T17、T18基地！輝達希望市府盡快與新壽合意解約，市府接下來會盡快啟動都市計畫變更在內等各項行政程序，以最快速度，讓輝達順利落腳台北。

    吳靜怡指出，本來應該要在輝達簽訂合作意向到期之前（九月底）就該處理好的事，還讓輝達想辦法去協調、找中央求救，秦慧珠議員曾直接告誡蔣萬安：「如果輝達離開台北市，都不用連任了啦！」幸好台北市議會民進黨、國民黨監督敦促之下，才讓台北市政府的消極轉為積極！

    吳靜怡直言，接下來，相信蔣萬安應該會在全民監督下落實執行，台中市政府盧媽媽螺絲散滿地，台北市政府必須趕快栓緊，別讓囊中的輝達又飛走了。

