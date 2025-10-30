為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    川普提「台灣就是台灣」 汪浩：印太新秩序的戰略紅線！

    2025/10/30 08:51 即時新聞／綜合報導
    汪浩今在臉書發文指出，川普這句「台灣就是台灣」不只是口號，而是印太新秩序的戰略紅線。（路透）

    汪浩今在臉書發文指出，川普這句「台灣就是台灣」不只是口號，而是印太新秩序的戰略紅線。（路透）

    美國總統川普今日（30日）將在南韓與中國國家主席習近平會面，將會是兩人自從2019年日本G20峰會以來，首次面對面會晤。在川習會前夕，外界關注習近平是否會在台灣議題上施壓川普，而川普一句「台灣就是台灣」，引發各界熱議。作家汪浩今在臉書發文指出，「台灣就是台灣」不只是口號，而是印太新秩序的戰略紅線。

    汪浩表示，川普一句「台灣就是台灣」震撼北京，也讓全球再度聚焦台海，川普在前往南韓前受訪表示：「我不知道我們是否會談到台灣，他（習近平）也許會想問，但沒什麼好問的，台灣就是台灣。」汪浩認為，這句話延續川普不久前的表態「我很尊重台灣」，展現美國對台立場的堅定與自信。

    汪浩指出，日本首相高市早苗在美日峰會後強調日美共識：「確保台海的安全與穩定是最重要的。」美國國務卿魯比歐也明言，美國不會為與中國達成協議而放棄台灣。

    汪浩強調，從川普到高市、魯比歐，三人形成明確共識，也就是「台海安全是自由世界的共同底線」，「台灣就是台灣」這句話這不只是口號，而是印太新秩序的戰略紅線。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播