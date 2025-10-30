川普提「台灣就是台灣」 汪浩：印太新秩序的戰略紅線！

汪浩今在臉書發文指出，川普這句「台灣就是台灣」不只是口號，而是印太新秩序的戰略紅線。（路透）

美國總統川普今日（30日）將在南韓與中國國家主席習近平會面，將會是兩人自從2019年日本G20峰會以來，首次面對面會晤。在川習會前夕，外界關注習近平是否會在台灣議題上施壓川普，而川普一句「台灣就是台灣」，引發各界熱議。作家汪浩今在臉書發文指出，「台灣就是台灣」不只是口號，而是印太新秩序的戰略紅線。

汪浩表示，川普一句「台灣就是台灣」震撼北京，也讓全球再度聚焦台海，川普在前往南韓前受訪表示：「我不知道我們是否會談到台灣，他（習近平）也許會想問，但沒什麼好問的，台灣就是台灣。」汪浩認為，這句話延續川普不久前的表態「我很尊重台灣」，展現美國對台立場的堅定與自信。

汪浩指出，日本首相高市早苗在美日峰會後強調日美共識：「確保台海的安全與穩定是最重要的。」美國國務卿魯比歐也明言，美國不會為與中國達成協議而放棄台灣。

汪浩強調，從川普到高市、魯比歐，三人形成明確共識，也就是「台海安全是自由世界的共同底線」，「台灣就是台灣」這句話這不只是口號，而是印太新秩序的戰略紅線。

