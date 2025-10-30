京華城案 今傳喚應曉薇顧問吳順民作證

台北地院審理京華城容積等弊案，今天再傳喚國民黨台北市議員應曉薇的助理吳順民出庭。（資料照，記者塗建榮攝）

台北地方法院審理前台北市長柯文哲等11人涉京華城容積等弊案，今（30）日傳喚共同被告、國民黨台北市議員應曉薇的顧問吳順民作證。

到庭的被告包括柯文哲、應曉薇、台北市前都發局長黃景茂、威京集團主席沈慶京。

吳順民被控與應曉薇於2020年至2021年間，要求北市府將京華城陳情案，送入都市計畫委員會研議，並濫用議員權力介入行政權的核心事項，當都發局、都委會基層公務員認為京華城申請都市更新20%容積率獎勵案的適法性有問題時，沈、吳陸續拜託時任台北市副市長彭振聲等人「放水」幫忙京華城案。

北檢指控，應、吳以打電話或當面責罵公務員、對不配合的公務員大量索資等，造成公務員的工作負荷及心理壓力，濫權干涉公務員行使職權，沈慶京於過程中行賄應4500萬元、吳123萬餘元。

沈慶京於京華城案通過後，為了加速市府核發建照，持續行賄應曉薇150萬元、吳順民55萬元，2人護航鼎越公司取得建照。合計應曉薇共收賄5250萬元，吳順民收賄363萬餘元。

吳順民於審理時採6大理由主張無罪，首先，他不是應曉薇的助理，只是無給職顧問；其次，應曉薇與柯文哲、沈慶京的互動，他完全不知情，他也未參與應曉薇掌握的5大協會的運作。

第3，最終通過的京華城計畫書「方案4」，是時任都發局總工程司邵琇珮主動提出的行政指導，為何會違法？他不懂北市府內部發生什麼事。

第4，他是已退休十幾年的平民老百姓，對市府官員和公務員沒有影響力；第5，他是威京集團的合法有給職顧問，月領5萬元薪資，也有合法報稅，不是賄款；最後他強調自己奉公守法一輩子，清清白白。

