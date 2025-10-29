中央組疫調團隊救援 中市府駁「信用破產」

台中養豬案例場日前再被驗到病毒，市府連夜清消。（圖：市府提供）

台中爆非洲豬瘟，農業部今宣布成立10人疫調團隊，協助台中市加速釐清相關疫調盲點；遭外界解讀形同宣布市府第一輪疫調「信用破產」；市府晚間緊急澄清，農業局指，中央研判非洲豬瘟疫情目前無擴散跡象，市府團隊將持續與中央合作，完成各項防疫工作，感謝中央的指導與關心。

台中自爆發非洲豬瘟疫情後，被爆疏漏連連，到昨天都還在更新第一通報者及通報時間，連獸醫數也一變再變，農業部考量包含獸醫師人數、說明反覆，廚餘從何而來、需釐清其來源、有無其他去處等，希望能加速釐清相關問題，今籌組10人團隊由中央協助台中市政府加速疫調，盼及早找到非洲豬瘟病毒來源。

因中央10人疫調將救援台中，部分人士解讀等於是台中市第一輪疫調「信用破產」。

台中市政府晚間緊急澄清，農業局表示，雖然中央研判非洲豬瘟疫情目前無擴散跡象，但市府團隊不會掉以輕心，將持續與中央合作，依照防範非洲豬瘟緊急應變措施手冊及中央各項防疫消毒指引，完成各項防疫工作，感謝中央的指導與關心。

農業局表示，市府在獲報豬隻異常死亡時，即透過電訪與指派獸醫師到場等方式調查釐清，後續採樣送檢呈現陽性，也立即連夜啟動預防性撲殺與移動管制，均依照防範非洲豬瘟緊急應變措施手冊，及中央各項防疫消毒指引執行。

