病死豬「校正回歸」落差達39頭 中市議員批過復活節嗎

台中爆非洲豬瘟，針對市府疫調說法一變再變，連豬隻死亡數都「校正回歸」，多名議員質疑，之前一度公布病死豬有117隻，後更正為78隻，落差達39隻豬，市府稱老農「記憶誤差」，但一頭豬可賣上萬元，高達39萬的差距，老農可能記錯嗎，「豬是過復活節了嗎」。

今天多名市議員針對案例場病死豬數兜不攏，表達強烈質疑，市議員黃守達問究竟案場養了多少頭豬；農業局長張敬昌表示，案場共撲殺195頭、化製78頭，另豬農在13日時出售30頭，其中有兩頭運輸途中死亡，共售出28頭。

黃守達說，但病死豬數一開始公布有117頭，數字落差這麼大，一頭豬至少售價1萬多元，對豬農而言是39萬的差距，市府稱記憶差距，「自己不覺得哪裡怪怪的嗎」，豬農說的照單全收，還需要做什麼疫調。

議員施志昌也說，最源頭的豬場有幾頭豬的問題不複雜，「豬過復活節嗎」，大家擔心的是會不會有黑數，是不是有的流出去已賣掉了。

議員周永鴻也斥市府辯稱「117隻是養豬場老農口述，可能記不清」，台中市政府一路把責任推給老農，從未落實上傳廚餘影片、搞不清楚獸醫身分的責任全推給老農，現在連豬隻死亡數也推給老農，「盧秀燕乾脆把市長辭一辭，讓老農來當算了」。

台中市副市長鄭照新說，相關資訊最早來自豬農口述，後來查化製三聯單發現「有數字有落差」，已送檢調了解是記錯還是惡意、偽造文書，若違法就追究。

