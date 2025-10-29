徐榛蔚神隱多日竟在台北拜廟！張峻酸：刊尋人啟事找縣長

立霧溪堰塞湖早上潰流，花蓮縣長徐榛蔚上午到台北松山慈祐宮拜拜。（花蓮縣府提供）

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流洪災，花蓮縣府救災荒腔走板，縣長徐榛蔚又常神隱，引爆民怨。近日其先生傅崐萁越俎代庖主辦災區重建座談會，花蓮議長張峻更與他發生衝突，不少民眾都納悶縣長到底人在哪？而今（29日）徐榛蔚終於現身，卻是跑去台北宮廟拜拜，再遭外界砲轟。對此，張峻狠酸，需要刊登尋人啟事幫花蓮人找縣長，讓大批網友笑翻。

徐榛蔚今天一大早現身松山慈祐宮參加媽祖飛昇三獻大典，嘴上感謝各界對花蓮災區物資的捐贈與捐款，她認為「這就是媽祖的護念，讓他們可以做事勇往直前，不畏外界的任何批評、打壓，全力以赴，讓災區趕快復原生活、重建。消息一出，輿論怒斥花蓮大家長不顧災區跑去台北拜拜，日前丈夫代替她，拉著縣府高層舉辦座談會，與人發生衝突也好像沒她的事一樣，讓人大傻眼。

請繼續往下閱讀...

張峻今天接受媒體訪問時嘲諷，「我覺得徐榛蔚縣長本來就無心縣政，我們的傅崐萁委員哪，他可能就是『地下縣長』，所以也用不著徐縣長出面。包括我們在開臨時會，或者是專案會議，有重大事件請縣長來報告還是說明，她也從來沒有參加過。所以在4、5年前，我就曾經刊登頭版，尋人啟事啊，要尋找徐榛蔚縣長，請人家有看到她的請她來開會。」

粉專「Mr.柯學先生」今天分享張峻的發言，網友紛紛表示「找她有用嗎？」、「本來花蓮就是傀儡縣長只是愚民根本不在乎」、「不用找，找到也無所做為」、「花蓮人就喜歡它們夫妻這樣搞」、「有沒有她，好像也沒差」、「只有花蓮人才能翻轉花蓮，希望花蓮人能夠徹底覺醒」、「一天到晚只知道向中央要錢，兩個都一樣」、「花蓮有縣長？」

張峻狠酸徐榛蔚。（資料照）

