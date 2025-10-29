川普、黃仁勳接連提「晶片回流美國」 吳政忠：分散製造是好事

工研院董事長吳政忠。（資料照）

人工智慧（AI）雖然未被列入今年亞太經濟合作會議（APEC）的三大議題，但在本屆APEC峰會一直是討論焦點。工研院董事長吳政忠今（29）日表示，晶片分散製造是好事，政府會繼續支持半導體先進部分留在台灣，並指出，面對南韓對AI產業的企圖心，台灣應繼續加強。

美國總統川普及輝達執行長黃仁勳近期接連提到「晶片回流美國」，吳政忠今日受訪表示，雖然台灣晶片在全世界製造當中蠻強，但未來晶片需求應是指數成長，不可能所有晶片都由台灣製作，由需要晶片的地方分散製造是好事，且目前在國外製造的比例仍不大。

請繼續往下閱讀...

吳政忠指出，目前1.4奈米及2奈米都還在台灣製造，台積電也一直朝向先進製程研發，政府會繼續支持半導體先進部分留在台灣，給予台積電及其他設備廠的研發補助沒有間斷。

吳政忠也分享，他在與一名日本APEC成員聊天時，對方一直提及台灣在晶片製造、資通訊產業的強勢，兩人談論到在生成式AI發展中，數據及法規合作的重要性；另外也有一名南韓大學教授說，南韓未來應與台灣針對生成式AI運用協作。

對於輝達執行長黃仁勳在APEC中釋出多項與南韓企業合作的AI方案，吳政忠認為，未來的主權AI不是只關在一個國家內合作，黃仁勳應該也知道其重要性，因此在台灣也要設一個研發總部，面對南韓也希望成為亞洲AI創意中心，台灣應繼續加強。

