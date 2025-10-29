南市重陽敬老禮金再加碼 黃偉哲：明年1500元

台南市府對每位長者發放1300元的重陽敬老金。（南市府提供）

今天九九重陽節，台南市長黃偉哲特別向全市長輩獻上最誠摯的祝福，今年特別加碼300元，每位長者發放1300元的重陽敬老金，明年更將提高至1500元，以實際行動表達對長輩的敬意與關懷。

黃偉哲表示，台南市長期致力推動老人福利與活躍老化政策，讓長者在熟悉的社區中持續學習、健康生活，享受快樂老化的樂齡人生。從全市412處社區照顧關懷據點，到「松柏學苑」、「銀髮創齡服務中心」與「銀髮衣缽相傳計畫」等多元學習平台，市府正逐步實踐「在地安老、健康生活、活躍樂齡」的施政願景，打造幸福宜居的樂齡城市。

南市社會局指出，截至今年9月底，南市老年人口已突破37萬人，占全市人口20.21%，正式邁入超高齡社會。面對人口結構變化，市府持續完善老人福利政策，2023年首推南市老人健保補助（含補助工會差額），今年補助逾30萬位長者受益，佔老人人口數82%，推廣愛心手鍊守護走失長者、推動「敬老卡」讓長者無上限免費搭乘本市公車及小黃公車，以及辦理中低收入老人生活津貼、協助住宅改善外，也積極布建社區據點並串聯長照服務，讓長輩能獲得就近且多元的照顧與社會支持。

