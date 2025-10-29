中國偵查立委形塑「長臂管轄」恫嚇 外交部轟：嚴重踐踏人權

圖為外交部長林佳龍。（資料照，外交部提供）

中國近日片面聲稱對民進黨立委沈伯洋「涉嫌分裂國家犯罪」進行立案偵查，意圖藉此恫嚇台灣並擴張其「長臂管轄」。外交部今（29日）晚間書面報告嚴正指出，中國此一荒謬行徑變本加厲威嚇，不僅嚴重踐踏人權，製造政治「寒蟬效應」，並進一步破壞兩岸關係，坐實中國就是名符其實的「麻煩製造者」。外交部及我各駐外館處將持續全力保護海外國人安全，防阻中共圖謀得逞。

數據揭中國是國際主要「跨境鎮壓」肇事國之一

立法院外交及國防委員會明（30日）緊急臨時增列「中共對台進行長臂管轄／跨境鎮壓及我國相關應處」專題報告。外交部最新書面報告指出，根據美國「自由之家」（Freedom House）於2025年發布的報告，2024年全球共有23個國家政府涉及160起跨境鎮壓事件，其中中國、烏干達、柬埔寨、俄羅斯及伊朗是主要肇事國；統計2014年至2024年十年間共有1219起跨境鎮壓紀錄，其中與中國相關的案件高達272起，占比22%。

報告指出，中國目前已與俄羅斯等超過60個國家，簽訂刑事司法互助條約，並與60多國完成引渡條約簽署。這些安排恐成為中共施壓他國、要求引渡台灣人或外國公民的工具，尤其在與中國關係友好、依賴度高或有求於中國的國家中，風險尤為明顯。

外交部報告強調，中國於去年6月21日發布的「懲獨22條意見」，明訂所謂「境外管轄」、「不受追訴時效」及「缺席審判」等規定，嚴重違反刑法原理原則，及國際法上對國際刑事管轄權的界線與人權保障。中國可透過「缺席審判」將台灣人或外國公民定罪，進而利用「國際刑警組織」（INTERPOL）發布「紅色通報」（Red Notice）進行全球通緝，要求他國逮捕並引渡至中國服刑。外交部批評，這種「長臂管轄」或「跨境鎮壓」不僅影響台灣人民，更危及全球公民人權與各國主權，違背國際法及國際關係基本原則。

報告並指出，多個民主國家已注意到中國跨境鎮壓的擴張。美國務院2024年中國人權報告詳細揭露中共對異議人士、少數民族、宗教人士、記者與留學生等的威逼脅迫行為，包括代理脅迫、技術間諜、濫用「紅色通報」等手段。法國情報總局（DGSI）於今年3月示警，中俄等國的跨境鎮壓與企業破壞案件激增；加拿大及英國國會亦相繼對中共跨境鎮壓行徑表達關切與警戒。

中國大肆操弄法律、認知戰及灰帶脅迫 外交部將加強保護海外國人

外交部表示，保護海外國人安全是外交部的首要責任。自中國發布「懲獨22條意見」以來，外交部已多次通電各駐外館處，加強防範與因應中國跨境鎮壓或長臂管轄的可能性，並視情調整旅遊警示。具體加強努力面向包括，持續尋求國際支持、加強與民主國家協作；提升國人防範意識與應變能力；強化外館提供受害國人法律、警方及人權協助，同時與國安局、陸委會、法務部等單位強化情資分享與協作，全力確保海外國人安全。

外交部最後強調，中國近來在各式場合大肆操弄法律戰、認知作戰與灰色地帶脅迫，不僅台灣及我國人民受害，其他國家與其公民亦可能受到影響。台灣呼籲各國加強合作，聯手反制中共的長臂管轄與跨境鎮壓行動，共同守護國際法秩序與民主自由價值。

