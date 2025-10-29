為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    高雄試辦24小時臨托 陳慧文驚：夜間時薪190元怎留人？

    2025/10/29 19:24 記者葛祐豪／高雄報導
    市議員陳慧文（左）驚訝夜間臨托人員的時薪僅190元，社會局長蔡宛芬（右）表示會討論調整。（記者葛祐豪翻攝）

    市議員陳慧文（左）驚訝夜間臨托人員的時薪僅190元，社會局長蔡宛芬（右）表示會討論調整。（記者葛祐豪翻攝）

    高雄市政府試辦24小時臨托，議員陳慧文今（29日）在議會社政部門質詢時說，她很驚訝聽聞夜間臨托人員的時薪僅190元，並無夜間加給，大嘆「夜間時薪190元怎留人？」；對此，社會局表示將會討論調整。

    高雄市議員陳慧文今天在議會社政部門質詢時，關切高雄市24小時臨時托育政策。她指出，目前試辦的夜間臨托時薪，僅新台幣190元，與基本時薪相同，讓她「嚇到了」，建議應增設夜間加給，並於鳳山區增設據點。

    陳慧文表示，高雄市的醫護人員或百貨業員工，有小夜班、大夜班等多元的托育需求。她指出，聽聞夜間臨托人員的時薪僅190元，與基本時薪相同，並無夜間加給，她認為「這個這樣子的時薪是不對的!」

    陳慧文建議，市府應為夜間托育人員設立加給制度，並考量鳳山醫院、長庚醫院周邊的需求，增設24小時臨托試辦點。

    對此，高雄市社會局長蔡宛芬答覆時表示，為鼓勵托育人員投入夜間服務，將針對薪資部分「再來討論、來調整」。有關鳳山設點的建議，社會局將會進行評估。

